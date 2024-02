Sabato 17 febbraio l’edizione 2024 del tradizionale “Carlevè ‘d Racunis”

Anche quest’anno torna a Racconigi la tradizionale Festa di Carnevale ( il “Carlevè ‘d Racunis”), nella giornata di sabato 17 febbraio, dalle ore 14:30 fino alla sera.

La manifestazione è stata organizzata grazie alla collaborazione tra tanti attori del territorio: a dar vita all’evento è stata infatti l’Amministrazione comunale, con l’assessore Annalisa Allasia e i consiglieri Elisa Reviglio e Andrea Pettiti, affiancata dall’associazione di commercianti Racconigincentro, le storiche maschere Giandoja e Giacometta con i paggi e le damigelle, alcune attività di somministrazione, varie associazioni racconigesi, il gruppo “Gli Amis del Canavil”, il Castello Reale e la Direzione regionale musei Piemonte.

Il “Carlevè ‘d Racunis” partirà alle ore 14:30 con la festa dei bambini in maschera in piazza Vittorio Emanuele II, con giochi, animazioni e tante sorprese. A far divertire i più piccoli saranno presenti le associazioni Avis e Croce Rossa e uno spettacolo di animazione, mentre le pasticcerie dell’associazione Racconigincentro offriranno la merenda.

Alle ore 15, invece, è prevista una visita speciale al Castello di Racconigi, accompagnata dal laboratorio didattico “Maschere e mascheroni in castello”: i bambini dai 4 anni in su potranno realizzare la propria maschera originale ed esclusiva, dopo aver scoperto i mascheroni decorativi del castello. La visita e il laboratorio sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione all’indirizzo email: [email protected].

Alle ore 16:30, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà l’investitura e la consegna delle chiavi della città alle maschere racconigesi Giandoja e Giacometta, alla presenza dei paggi, delle damigelle e delle altre maschere del territorio .

Successivamente, alle ore 18, l’ala mercatale ospiterà il CarnevAPE, aperitivo in musica a cura di Dream Bar, Kiosko, Il Ciabutin e Al solito posto.

Gli eventi proseguiranno alle 21 in piazza Carlo Alberto con la sfilata statica ed esibizione dei carri e dei gruppi mascherati. Alla serata saranno presenti il carro di Racconigi intitolato “L’altro mondo”, realizzato dal gruppo “Gli Amis del Canavil”, e i carri di Villafalletto, Fossano-Centallo e Scalenghe.

La manifestazione si concluderà alle 22:30 sotto l’ala mercatale con la grande festa in maschera con dj set.

“Il Carnevale è una tradizione molto importante per i racconigesi, per questo, anche quest’anno, ci siamo impegnati per realizzare tanti eventi che potessero accontentare i gusti di tutti –commentano dall’Amministrazione racconigese– Siamo contenti e orgogliosi che così tante associazioni, attività commerciali e anche singoli cittadini abbiano speso il proprio tempo e la propria energia per portare la magia del Carnevale in città. Come Amministrazione ne siamo da sempre convinti: l’unione fa la forza e una fattiva collaborazione fra le parti può portare a realizzare progetti che singolarmente si credevano impossibili”.