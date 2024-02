Festivalis, et Noli Contristari – arriva la Cena Medievale al Monastero di San Biagio

Sabato 24 febbraio ore 19.30 al Monastero di San Biagio

Finalmente arriva al Monastero di San Biagio la Cena Medievale! Nell’ambito di Festivalis, et noli contristari, con il sostegno della Regione Piemonte, grazie alla bravura dei cuochi Giancarlo e Andrea Bertolino, alla sapiente guida di Paola Bertello (e con i consigli di Maria Teresa Brolis) avremo la possibilità di assaporare le pietanze che i nostri avi mangiavano nel periodo in cui venne fondato il Monastero. Non solo, le e i commensali, ospiti di Eremberto, signore di Morozzo, e del Priore del Monastero saranno allietati dal Coro Gaudeamus che negli abiti dell’epoca canterà brani in latino, inglese e francese antico, occitano e alto tedesco, e altre lingue europee. Il Coro è composto da circa 15 coristi, flauti e percussioni, ed esegue un repertorio medievale e rinascimentale vario, che spazia dall’XI al XVI secolo e comprende brani originali della tradizione secolare, alcuni canti legati alla sfera religiosa e qualche incursione tra le colonne sonore contemporanee.

Ma cosa si mangiava nel medioevo? Patate, pomodori, mais erano ancora dall’altra parte dell’oceano, e arrivarono sulle nostre tavolo dopo il 1492. Quindi spazio ai cereali, tutti, carni sulle tavole di chi poteva permetterselo, zuppe e torte salate, formaggi e frutta. Anche il nostro menù seguirà questa traccia e scopriremo i sapori e abbinamenti tipici, grazie ad alcune ricette che si sono tramandate nei secoli.

Il menù della serata, che avrà un costo di 40 euro, è disponibile sul sito www.monasterodisanbiagio.it. La prenotazione è obbligatoria, chiamare al numero 0174 698439 o scriveteci via mail a [email protected] entro il 18 febbraio.