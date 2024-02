Successo del Concerto della Memoria promosso dalla Filarmonica Narzolese

Sala gremita al Teatro di Narzole lo scorso venerdì 26 gennaio in occasione del Concerto della Memoria.

L’appuntamento musicale è stato promosso dalla Filarmonica Narzolese in occasione del 35º anniversario di ricostituzione del sodalizio. Per l’occasione è stato invitato l’ensemble di Fiati della Fondazione Fossano Musica diretto dal Mº Antonello Mazzucco.

Oltre ad essere il Direttore musicale ed artistico dell’evento, Mazzucco è stato anche la voce narrante che ha introdotto i singoli brani eseguiti dall’ensemble di fiati.

La serata, particolarmente toccante per le musiche ed i racconti incentrati sul ghetto di Terezin, ha raccolto entusiasmo ed emozioni del pubblico presente. Tanti i brani eseguiti, tra questi vogliamo ricordare, oltre agli originali composti dagli artisti reclusi al ghetto, la celebre colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni.

Commenta Alessandra Giaccardi, Presidente della Società Filarmonica Narzolese: “I miei ringraziamenti più calorosi vanno al maestro Antonello Mazzucco e all’ensemble di fiati della Fondazione Fossano Musica per aver portato questo evento a Narzole. È stata un’occasione davvero unica per vivere la storia attraverso la musica e le parole e aprirsi a nuove consapevolezze. Musica che ancora una volta ci insegna quanto siano importanti le diversità perché è proprio con le diversità che si crea l’armonia e musica che trasmette messaggi di pace e di speranza. Tra i musici ricordo la presenza di Francesco Gallo, trombonista della Filarmonica Narzolese e già membro rispettivamente delle Bande Giovanili Provinciale di Cuneo e Regionale del Piemonte. E’ stato grazie al suo coinvolgimento musicale che è stato possibile arrivare al Maestro Antonello Mazzucco e al Concerto della Memoria. Ringrazio inoltre il Teatro di Narzole per aver ospitato la serata nella sua magica cornice, tutto il pubblico in sala per la partecipazione e gli sponsor per aver sostenuto l’evento”.

Il Concerto della Memoria è stato il primo di una serie di appuntamenti organizzati in occasione del 35° della ricostituzione della Filarmonica, avvenuta nel 1989.

Sono in programma nei prossimi mesi il Concerto della Banda Giovanile Provinciale di Cuneo e quello insieme alla Corale Polifonica Antonellini di Narzole, oltre naturalmente ai tradizionali e tanti appuntamenti nel corso dell’anno.