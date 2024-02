A Zona Franca con ROSSO si parla di relazioni tossiche, disparità di genere e consenso

Il 9 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero andrà in scena ROSSO, di e con Annalisa Arione, Daniela Lusso, Simona Guandalini, prodotto da Quinta Tinta, spettacolo all’interno di Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero. Storie reali, monologhi personali, scene improvvisate e suggerimenti del pubblico si mescoleranno per dare vita a uno spettacolo che tratterà con leggerezza temi quali relazioni tossiche, consenso, potere, molestie, disparità di genere.

Lo spettacolo ROSSO é un fluido alternarsi di storie condivise, monologhi personali che diventano universali e scene improvvisate messe in atto grazie ai suggerimenti del pubblico portando le tre attrici in scena a dare voce alle emozioni, ai sentimenti e risentimenti sul tema della relazione uomo donna. Ma non solo: attraverso le voci e i corpi di Arione, Guandalini e Lusso, cassa di risonanza e microfono per chi ha condiviso con loro racconti e pezzi di vita, vengono percorsi e navigati il tema del consenso, del potere, delle molestie, della disparità di genere. Un modo nuovo di aprire una finestra sulla tematica delle relazioni tossiche con la leggerezza dell’improvvisazione e la profondità delle testimonianze reali per tentare di aprire uno spazio nuovo di dialogo e cambiamento radicale nella modalità di relazione.

In scena un tavolo e tre sedie insieme alle emozioni dei racconti dichiarate attraverso lo straniamento: un velo che si squarcia, una narrazione oscena perché mostrata, rivelata, senza filtro. Un attento alternarsi di testi e scene improvvisate sono lo strumento ideale per le attrici per cercare profondità nella leggerezza mettendo in connessione attrici e pubblico nel qui e ora, permettendo loro di avvicinarsi, collaborare, mettersi in ascolto e provare a capire. Provare a capire è l’obiettivo di Rosso, insieme a quello di condividere, di creare una rete di scambio e confronto, un dialogo attivo e nuovo, senza pregiudizi e più consapevole. L’uomo e la donna trovano la loro voce nello spettacolo in un dialogo immaginario fatto di riflessioni e domande, alla ricerca di una nuova modalità di interagire e capire l’amore e il rispetto nella relazione.

La Compagnia Quinta Tinta, ha al suo attivo una lunga esperienza nell’organizzazione di Festival e Rassegne, segue la Direzione Artistica della stagione alla Casa del Quartiere Cecchi Point di Torino ed è specializzata in teatro d’improvvisazione teatrale. La Compagnia, oltre alle sfide teatrali Imprò e Catch Imprò, ha prodotto e messo in scena numerosi spettacoli d’improvvisazione, caratterizzando il proprio lavoro e approfondendo metodologie, stili teatrali e tematiche differenti.

Annalisa Arione, Daniela Lusso e Simona Guandalini provengono da esperienze artistiche diverse: prosa, cabaret, teatro di strada, teatro per ragazzi. Il comune denominatore dell’improvvisazione le ha fatte incontrare ed ha rafforzato il desiderio di sperimentare insieme un nuovo modo di proporre il teatro improvvisato seguendo tematiche di impatto sociale.

ROSSO

Improvvisazione e testo

9 febbraio ore 21

Cinema Teatro Iris, Piazza Martiri 5, Dronero (CN)

Di e con Annalisa Arione, Daniela Lusso, Simona Guandalini

Produzione Quinta Tinta

Movimenti scenici di Maria Cristina Fontanelle

Regia luci di Lara Mottola

Contributo vocale tratto da Quando gli uomini si parlano

Progetto realizzato da SaperePlurale e il Cerchio degli uomini

In collaborazione con Videocommunity

Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Oppure https://www.ticket.it/festival/zona-franca.aspx

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circa, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i finoa18anni e per i partecipanti al progetto “Da 0 a 10.000 Km con un click”, nell’ambito del bando “Il Giardino delle Idee” della Fondazione CRC.

Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominate, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

SPETTACOLI TEATRINO AL FORNO DEL PANE e LE CERCLE ROUGE

Online €8+10% diritti di transazione

In cassa €10 posto unico

INFORMAZIONI

PRENOTAZIONI SOLO TELEFONICHE

COMUNE DI CARAGLIO

Biblioteca Civica T+39 0171617714

martedì, giovedì, venerdì 14.45/18.00

mercoledì e sabato 9.00/l2.00

www.comune.caraglio.cn.it

COMUNE DI BUSCA

Biblioteca Civica T+39 0171948621

Martedì 9.00/12.30 & 15/18.30

Mercoledì & giovedì 15/18.30

venerdì 9/13

www.comune.busca.cn.it

COMUNE DI DRONERO

Consorzio Turistico Valle Maira T.+39 3791789427

da lunedì a venerdì 9.00/12.00 & 14.00/17.00

www.vallemaira.org

www.comune.dronero.cn.it

SANTIBRIGANTI TEATRO

T.+39 011645740

da lunedì a venerdì 10.00/15.00

www.santibriganti.it

Facebook e Instagram

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2024 “Zona Franca”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)