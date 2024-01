Tutti gli appuntamenti in programma a Limone per festeggiare il Carnevale

Si parte sabato 10 febbraio con il “Carnevale dei piccoli” in Piazza del Municipio. Un pomeriggio di festa per bambini e famiglie, con un ricco programma di attività e momenti ricreativi a cura del team di animazione dello “Zenzero”, guidato da Andrea Caponnetto.

I bambini potranno immergersi nell’atmosfera carnevalesca a partire dalle 15, danzando sulle note della baby dance o facendosi decorare il viso a piacere nei laboratori di truccabimbi. Non potrà mancare la sfilata dei bimbi mascherati per le vie del paese, con tanti omaggi per tutti. Nel clima festoso saranno coinvolti anche gli adulti, che potranno sfidarsi nei giochi musicali proposti dal Dj Pog con distribuzione di gadget ai “performer” più scatenati.

Lunedì 12 febbraio sulle piste del Maneggio ci sarà la “Carnival Cup”. A partire dalle 14 musica ed animazione con Andrea Caponnetto, il Team della MovinOn Family e “Spettacolo per passione”. Alle 18 avranno inizio le discese delle maschere sugli sci sulla pista illuminata, a seguire distribuzione di gadget e premiazione dei travestimenti più originali. Le iscrizioni sono aperte a tutti a partire dai 6 anni recandosi presso la sede della Scuola Sci Limone sulla pista del “Maneggio” o telefonando allo 0171/92319.

Il Carnevale dei Piccoli e la Carnival Cup sono organizzati nell’ambito del progetto “Limone For Family” dalla Scuola Sci Limone, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e in collaborazione con Lift Spa-Riserva Bianca, Sciovie San Secondo Srl-Maneggio, commercianti e sponsor privati.

I festeggiamenti del Carnevale di Limone Piemonte culmineranno il martedì grasso con la rievocazione del Carnevale storico, con le maschere che sfileranno nel centro storico insieme ai bambini e ad artisti di strada tra danze folkloristiche, musica e animazione. Appuntamento il 13 febbraio alle 17 in Piazza del Municipio per una festa con il sapore della tradizione e un tocco di modernità. I bambini e le famiglie potranno scoprire, divertendosi, i momenti più significativi del Carnevale storico limonese seguendo la sfilata in costume lungo le dieci tappe di un percorso che si snoderà nelle vie del paese.

Ad ogni “fermata” ci sarà la presentazione di una maschera della tradizione, con l’accompagnamento di canti, balli folkloristici e giocolieri. L’ultima tappa sarà ospitata in Piazza del Municipio, dove si terrà la cerimonia finale con la lettura da parte del Notaio del buffo testamento Zandumeni Carnaval, condannato a morte, e con la decapitazione del fantoccio. A seguire, i balli in costume del gruppo folkloristico.

La manifestazione, promossa dal Comune di Limone Piemonte, è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori e con il coinvolgimento dei limonesi che hanno attivamente collaborato alla realizzazione dell’evento.