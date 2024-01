Coppa Italia A3/M: la Final Four si giocherà a Fano. Savigliano affronterà Palmi in Semifinale

La Del Monte® Coppa Italia Serie A3 sarà assegnata con la formula “Final Four”. Sabato 2 e domenica 3 marzo, il Pala Allende di Fano ospiterà il primo evento stagionale di Serie A3. Già note le quattro partecipanti: i Quarti di Finale, giocati il 9 e 10 gennaio 2024, hanno infatti deciso le semifinaliste, ovvero Gabbiano Mantova, Monge Gerbaudo Savigliano, Smartsystem Fano e OmiFer Palmi.

Quella che si giocherà a Fano sarà la terza Coppa Italia “esclusiva” per la Serie A3, dopo quella del 2022, vinta da Prata di Pordenone all’Unipol Arena di Bologna all’interno della Final Four di SuperLega, e quella nel 2023, vinta da Pineto nella Final Four a Macerata. Sarà invece la seconda Final Four, ancora nelle Marche, dopo quella dell’anno scorso a Macerata. Fano torna invece ad organizzare un evento con la Lega Pallavolo Serie A dopo la Del Monte® Junior League 2022 e la Del Monte® Supercoppa Serie A3 del 2023.

L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la società Virtus Fano. Il programma dettagliato delle gare seguirà nei prossimi giorni.

Semifinali – Del Monte® Coppa Italia A3

Gabbiano Mantova – Smartsystem Fano

Monge Gerbaudo Savigliano – OmiFer Palmi

Quarti di Finale – Del Monte® Coppa Italia A3

Gabbiano Mantova – CUS Cagliari 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)

Erm Group San Giustino – Smartsystem Fano 0-3 (19-25, 22-25, 21-25)

Banca Macerata – OmiFer Palmi 2-3 (24-26, 25-22, 25-19, 23-25, 19-21)

Personal Time San Donà di Piave – Monge-Gerbaudo Savigliano 2-3 (25-11, 23-25, 25-23, 20-25, 13-15)

ALBO D’ORO

Stagione Vincitrice Sede

2019/20 Olimpia Bergamo (A2) * Casalecchio di Reno (BO)

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo (A2) * Cisano Bergamasco (BG)

2021/22 Tinet Prata di Pordenone Bologna

2022/23 Abba Pineto Macerata

* Edizione con formula “mista” A2 e A3