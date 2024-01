Volley: il punto settimanale sulle squadre Lab Travel Honda Cuneo

Le squadre del settore giovanile Lab Travel Honda Cuneo hanno approfittato della pausa dalle gare di Campionato (in occasione della Coppa Comitato nel caso della Serie C e della giornata di riposo per tutti gli altri gruppi) per affinare alcuni aspetti del proprio gioco, tecnici e tattici. Questo stop ha permesso di fare il punto sulla situazione dei vari gruppi con tutti gli allenatori, che hanno espresso la propria opinione sulla stagione in corso.

La dei – ha sfruttato la giornata di riposo per mettere a punto nuovi sistemi di gioco e potenziare quella crescita mentale necessaria a mantenere una certa continuità. Il commento degli allenatori è fiducioso per il futuro: “Per quanto riguarda la Serie C, il cammino in campionato è stato altalenante, con buone prestazioni alternate a passaggi a vuoto tipici di un gruppo giovane che è composto per la maggior parte da ragazze alla prima apparizione sul palcoscenico della massima categoria regionale. Tuttavia, questo non può e non deve essere un alibi, perché il gruppo ha tutte le carte in regola per raggiungere una salvezza tranquilla e deve essere in grado di dimostrarlo con continuità. Il risultato a fine andata ci vede al decimo posto con 14 punti; forse ne abbiamo qualcuno in meno di quanto ci aspettavamo, ma stiamo lavorando per far sì che questo cambi. Serve crescere tanto, sia tecnicamente sia mentalmente, per fare quello scatto necessario a concretizzare le nostre aspettative. Tutte le ragazze si stanno impegnando in questo senso e noi allenatori siamo fiduciosi per la seconda parte della stagione”.

L’ dei – ha inaugurato il Girone 1°/4° posto con la sfida contro il Libellula Volley di Coach Pretto. Una partita carica di adrenalina, in cui in ben due set si è superata la soglia dei 25 punti. Le biancorosse hanno lottato pallone dopo pallone ma, alla fine, ad avere la meglio è stata la formazione di casa, che è riuscita a mantenere un gioco più fluido e solido nel corso del match. Ecco le parole del I allenatore Lamberti: “Abbiamo iniziato il primo girone con alcune difficoltà: la squadra si conosceva poco, essendo formata da atlete proveniente da diverse esperienze (chi dalla Serie C, chi dalla Under 16 Regionale); partita dopo partita, però, abbiamo trovato il nostro equilibrio e ci siamo uniti come squadra, arrivando a un livello di gioco importante. Riguardo la partita appena giocata contro il Libellula Volley: abbiamo combattuto fino alla fine, peccando forse di ingenuità nel secondo parziale dove, nonostante il vantaggio, non siamo riuscite a mettere palla a terra e ci siamo fatte superare. Abbiamo giocato tutte le carte a nostra disposizione, sfruttando tutte le nostre energie e di questo siamo soddisfatti. Le avversarie sono un gruppo forte e, indipendentemente dal risultato, entrambe le squadre sarebbero state meritevoli di vincere per il gioco che hanno messo in campo. Aspettiamo il Libellula Volley alla Palestra Media 4 per la partita di ritorno, dove ci faremo trovare pronte e agguerrite. Per quanto riguarda questo girone 1°/4° posto, sarà complicato ma stimolante scendere in campo, perché affronteremo tutte squadre di primo livello. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di conquistare la finale provinciale 1°/2°, che ci darebbe accesso alla fase regionale”. [Libellula Volley vs Lab Travel Honda Cuneo 3-1 (21-25 / 26-24 / 25-20 / 30-28)]

L’ è incappata in una sconfitta, questa volta per mano del Monvi Lpm Bam di Coach Pechenino. Dopo un primo parziale grintoso (combattuto punto a punto fino ai 20 pari e poi ceduto per alcuni errori in ricezione che si sarebbero potuti evitare), le ragazze dei – non sono più riuscite a imporre il proprio gioco e, complice un calo delle prestazioni e di attenzione da parte di tutte le giocatrici, hanno consegnato la vittoria finale nelle mani delle avversarie monregalesi. È necessario fare un passo in più a livello di squadra, tirando fuori il carattere e lottando fino all’ultimo fischio dell’arbitro, per lasciare il campo soddisfatte del gioco mostrato. Coach Lamberti commenta così l’evoluzione della squadra: “Ce la siamo giocata al massimo delle nostre possibilità, anche se caratterialmente potevamo metterci qualcosa in più. Affrontare con un gruppo nuovo un campionato regionale è stato difficile, tecnicamente e mentalmente, ma ci ha sicuramente aiutato a crescere e a capire cosa sia effettivamente la “pallavolo dei grandi”. In questo periodo le ragazze sono cresciute in modo esponenziale, ma abbiamo avuto poche possibilità di dimostrarlo in campo, perché le avversarie sono sempre state molto forti e non ci hanno mai permesso di imporre il nostro gioco. In questo nuovo girone vogliamo dimostrare cosa abbiamo imparato e aggiunto rispetto a inizio anno, e sono fiducioso che riusciremo a farlo.” [Lab Travel Honda Cuneo vs Monvi Lpm Bam 0-3 (21-25 / 17-25 / 16-25)]

Non ha voluto sapere di riposare l’ , in trasferta a Canelli per prendere parte ad un allenamento congiunto organizzato dalla Pallavolo Valle Belbo. Un pomeriggio pallavolistico in cui 4 squadre si sono ritrovate in campo per continuare a migliorare e fare esperienza di gioco: Pallavolo Valle Belbo, Pgs El Gall, Pallavolo Cervere e Lab Travel Honda Cuneo. Di seguito il commento dei – sulla stagione in corso: “Tutti insieme, allenatori e atlete, stiamo procedendo per piccoli passi sulla grande scala della pallavolo. L’obiettivo è quello di salire, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, un gradino più in alto, migliorando a livello tecnico e umano. L’obiettivo pallavolistico è quello di far crescere le atlete il più possibile, divertendosi e creando un legame solido con le compagne. Per quanto riguarda l’andamento della squadra fino ad oggi, abbiamo raggiunto buoni risultati e siamo riusciti a mettere in pratica quanto imparato in questi mesi; la parte più difficile inizia ora, quando dovremo affrontare squadre di alto livello in cui sarà necessario mettere in campo testa e grinta fin dal primo minuto. Non vediamo l’ora di proseguire questa esperienza e vedere cosa avrà in serbo, noi continueremo a spronare le nostre ragazze, affinché sprigionino tutto il loro potenziale”.

Nella giornata di Lunedì 29 gennaio, invece, le gattine hanno inaugurato il progetto “ ”, nato dalla ’ , con il contributo della Fondazione CRC. L’iniziativa nasce “dall’esigenza di riconoscere il contributo che le persone con disabilità intellettiva possono apportare alla crescita e allo sviluppo dei valori morali che passano attraverso l’eliminazione della diversità”. Un allenamento congiunto in cui le gattine biancorosse hanno potuto confrontarsi con un mondo speciale, e gli atleti di Amico Sport mettersi in gioco in un contesto agonistico, vivendo le emozioni di una pallavolo di alto livello.

L’ si prepara alla sfida decisiva contro il Villanova Volley di Domenica 04 Febbraio, che decreterà la capolista di questo primo Girone, in vista della seconda fase di Campionato. I & commentano così l’esperienza della loro squadra fino ad oggi: “Nel corso di questi mesi di duro allenamento, per le nostre ragazze c’è stato senza ombra di dubbio un grande miglioramento tecnico e tattico, che ci ha permesso di affrontare questa prima parte di Campionato con una certa serenità. Il bilancio fino ad oggi è positivo: ci troviamo a soli due punti di distacco dal Villanova Volley e la prossima settimana ci giocheremo il tutto per tutto. Ci approcceremo alla gara come abbiamo sempre fatto: consapevoli delle nostre potenzialità e grintose fino alla fine. L’obiettivo principale è far crescere le atlete, tecnicamente e umanamente, in modo da affrontare la seconda fase al meglio delle nostre possibilità. È nostra aspettativa vedere sviluppare al massimo il potenziale di queste giovani che hanno tanto da dimostrare, in modo da prepararle alle esperienze future”.

Le piccolissime dell’ proseguono con gli allenamenti, in vista delle partite future. Il commento delle – è tutto in positivo: “Essendo per loro il primo anno di gioco in una squadra formata, le ragazze stanno creando un bel gruppo e sviluppando il giusto spirito di unione. Siamo soddisfatte perché stanno rispondendo bene agli allenamenti e consolidando una buona tecnica, che ci permette di poter affrontare al meglio le altre società. Il campionato sta andando bene e le ragazze stanno portando a casa i primi risultati, che sicuramente aiutano a credere di più in loro stesse. È nostro obiettivo rafforzare la sicurezza nelle loro capacità singole e di squadra, per vederle giocare con più consapevolezza e grinta. Ci aspetterà una seconda fase di Campionato diversa, dove giocheremo per la prima volta 6vs6 nel campo 9×9, ma questo è uno step fondamentale per la crescita pallavolistica delle piccole, perché aiuterà loro a prepararsi per gli anni futuri”.

Concludiamo con la preparazione fisica delle nostre atlete: la nostra sottolinea l’importanza di prestare attenzione al proprio fisico, per migliorare le performance senza aumentare lo stress. Ecco le sue parole: “Stiamo procedendo bene, tutte le ragazze rispondono in modo positivo ai lavori proposti. Con la Serie C stiamo lavorando sul mantenimento muscolare generale, aumentando con costanza la potenza e l’elevazione. Le più giovani dell’Under 16 Regionale, invece, dopo una ripresa post vacanze natalizie, stanno riprendendo gradualmente incentivando la coordinazione e la stabilità del core e andando così a inserire un focus sulla potenza del salto. Infine, le piccole dell’Under 14 stanno lavorando a corpo libero o con leggere resistenze, con particolare attenzione alla rapidità degli spostamenti, cambi di direzione, stabilità del core e velocità del braccio per l’attacco. In generale si possono notare notevoli miglioramenti sulla qualità fisica delle atlete, ma è necessario prestare sempre attenzione, soprattutto in questo periodo, quando il fisico è particolarmente sotto stress da parecchi mesi.”

