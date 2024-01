Youth development Camp: “buonissima” la prima per l’Alba Cheer

Allenamento, divertimento e condivisione. Possiamo riassumere con queste tre parole la prima edizione dello YOUTH development CAMP tenutosi nella giornata di ieri, Domenica 28 Gennaio, a La Palestra Titans, un camp per la crescita tecnica dei giovanissimi nati tra il 2009 e il 2012.

Presenti oltre cento atleti in rappresentanza di nove diverse società sportive provenienti da tutto il Nord Italia, dal Piemonte alla Liguria, passando per Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Un allenamento senza colori sociali, ma con la sola voglia di divertirsi, imparare e condividere una passione comune.

Una trentina di allenatori hanno avuto modo di confrontarsi apprendere gli uni dagli altri, con l’unica volontà di migliorarsi; le linee guida sono state tracciate dai tecnici di Alba Cheer, che hanno messo sul campo competenze ed esperienze maturate in anni di formazione e successi. Alcuni atleti dei Titans Six a contorno hanno lasciato quell’effetto “wow” che sarà certamente da stimolo per le nuove generazioni. I premi di fine giornata hanno infine valorizzato i più meritevoli, uno sprono alla voglia di crescere ed emergere.

Buona la prima edizione dunque, che alla luce di quanto registrato potrà avere un seguito, nell’ottica di una sempre maggiore adesione dei club che più si stanno occupando dello sviluppo del cheerleading a livello giovanile.

