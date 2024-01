Volley D/F: il bilancio di coach Cesare Benvenuti al termine del girone d’andata con il Racconigi

Finito il girone di andata, Cesare Benvenuti (allenatore della Serie D del Volley Racconigi) fa il punto al giro di boa del campionato: “Una prima parte di stagione decisamente positiva. La semifinale di Coppa Piemonte ed il terzo posto in campionato ci ripagano del lavoro svolto in palestra. Certo avremmo potuto fare anche di più, ma è un campionato difficile dove ogni partita è sempre da giocare al massimo e non sempre ci riusciamo. Ora due settimane di pausa dal campionato dove cercheremo di non perdere il clima partita con due amichevoli, volley Roero Serie D e Cuneo Serie C. Poi la trasferta a Bra con la Libellula che in classifica ci precede di 4 punti. Sarà un test davvero importante per capire dove possiamo arrivare. La squadra sta bene ed il clima che la circonda è positivo. Il pubblico al palazzetto è sempre numeroso ed il sostegno di genitori, tifosi e simpatizzanti è sempre caloroso. Che dire? Ci vediamo in palestra“.

