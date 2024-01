Alba: inaugurazione mostra “Ti racconto 46 storie”

Sabato 3 febbraio alle ore 17.00 nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba l’inaugurazione della mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, con incontri ed eventi sulla fotografia.

Dal 3 al 25 febbraio in esposizione 46 storie firmate da 39 fotografi del Gruppo Fotografico Albese raccontano Alba e l’albese, un territorio narrato attraverso le persone, con occhi nuovi nel presente, ma con lo sguardo rivolto al futuro. 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa.

La mostra è aperta al pubblico fino a domenica 25 febbraio.

Orari: sabato 3 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

sabato 10-17 e 24 febbraio: dalle ore 10.00 alle ore 12.30; dalle ore 15.00 alle ore 23.00;

domenica: dalle ore 10.00 alle ore 12.30; dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

All’interno della rassegna sono previsti i seguenti eventi collaterali nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford: sabato 17 febbraio alle ore 21.00 l’incontro con la fotografa Laura Marinelli fresca di riconoscimento Autore dell’anno Fiaf Piemonte e Valle d’Aosta arrivato accanto ad altre attestazioni ricevute nel 2023, grazie alla sua passione per la fotografia;

sabato 24 febbraio alle ore 21.00 l’incontro con la fotoamatrice naturalista Fiorella Dotta. Autodidatta, Dotta ha iniziato a fotografare per passione nove anni fa. Fotografando gli animali ha iniziato piano, piano a conoscerli sempre meglio e a coltivare la passione per gli ungulati che insieme a rapaci ed avifauna rappresentano il grande patrimonio naturalistico piemontese.

Inoltre, nella sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi in piazza Medford venerdì 9 febbraio alle ore 21.00 serata audiovisivi di autori del Gruppo Fotografico Albese, venerdì 16 febbraio ore 21.00 serata audiovisivi di autori Eikon, Crdc e Diaf e venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 serata audiovisivi di autori vari.

Nel frattempo, il Gruppo Fotografico Albese presieduto da Roberto Magliano sta lanciando il corso di avvicinamento alla fotografia 2024. Da mercoledì 6 marzo a mercoledì 29 maggio, dalle 20.45 alle 22.45, nella sede del Gfa in Corso Europa, 45 ad Alba, 9 serate di teoria e 3 uscite fotografiche per chi desidera esplorare il mondo della fotografia. Il corso fornisce le basi teoriche e tecniche essenziali per padroneggiare la macchina fotografica e catturare immagini straordinarie che rispecchino la propria creatività. Il programma prevede: la presentazione del corso, l’introduzione alla fotografia, il formato digitale, gli obiettivi, la messa a fuoco e il diaframma, i tempi di scatto e sensibilità ISO, l’esposizione ed l’esposimetro, la luce, un riepilogo dedicato alla valutazione interattiva dei risultati ottenuti durante le uscite pratiche, una lezione dedicata alla post-produzione di un file RAW con Lightroom.

Quota di partecipazione al corso: 150 euro; 120 euro per gli under 20.

Iscrizioni compilando il modulo sul sito https://gruppofotograficoalbese.it/corso-di-fotografia/

Informazioni

http:// www.gruppofotograficoalbese.it;

e-mail: [email protected]