Volley A1/F: la quinta di ritorno si apre con Conegliano-Scandicci. Cuneo non può fallire contro Casalmaggiore

Comincerà oggi, sabato 27 gennaio, la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Un turno che potrebbe presentare diverse insidie per le squadre impegnate lo scorso mercoledì nei Quarti di Finale di Coppa Italia, che inizierà e si concluderà con due scontri diretti.

Nell’anticipo in diretta Rai Sport a partire dalle 21, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita in un Palaverde vicino al sold out la Savino Del Bene Scandicci. Un big match a tutti gli effetti, tra due delle quattro partecipanti alla Final Four di Coppa Italia e al momento prima e terza del campionato con 7 punti di distanza. All’andata, vinsero le pantere a Palazzo Wanny per 1-3, ma l’anno scorso furono le toscane ad esultare nel palazzetto trevigiano.

Un’occasione d’oro per l’Allianz Vero Volley Milano che, a -3 da Conegliano e a +4 su Scandicci, potrebbe approfittare dello scontro diretto per strappare punti preziosi alle dirette contendenti. Per farlo, imperativo vincere contro una Volley Bergamo 1991 che è tornata a respirare dopo l’importante successo della scorsa settimana a Cuneo.

Sempre alle 17, tre partite che potrebbero dare nuove motivazioni alle squadre tra il quinto e il decimo posto. Dopo aver ceduto rispettivamente a Milano, Conegliano e Scandicci in Coppa Italia, l’Aeroitalia Smi Roma e Il Bisonte Firenze si scontrano nella Capitale, mentre la Wash4Green Pinerolo fa visita alla UYBA Volley Busto Arsizio. Match da non sottovalutare per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che, dopo la grande festa per la qualificazione alla Final Four, accoglie al PalaFenera una Megabox Ond. Savio Vallefoglia da non prendere sottogamba.

Due i posticipi in programma. L’Igor Gorgonzola Novara dovrà scrollarsi di dosso la delusione di coppa ed affrontare con impegno la trasferta in casa dell’Itas Trentino, ancora ultima a quota 4 punti, in diretta Sky Sport Uno e NOW dalle ore 18.30. Mezz’ora più tardi, per il secondo appuntamento del weekend su Rai Sport, scontro diretto in zona salvezza tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e la TrasportiPesanti Casalmaggiore: con un successo pieno, le gatte scapperebbero a +5 dal penultimo posto delle casalasche, che invece vincendo potrebbero scavalcare le piemontesi.