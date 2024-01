Racconigi ha aderito al progetto “Fieramente in Piemonte”

C’è anche Racconigi tra i 54 Comuni piemontesi che hanno aderito al progetto “Fieramente in Piemonte: piccole sagre, grandi prodotti”; un’iniziativa sviluppata dalla Regione Piemonte e dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo, in collaborazione con Visit Piemonte, con l’obiettivo di mettere a sistema le fiere e sagre locali, evidenziare la loro proposta enogastronomica e promuoverla a livello regionale e nazionale.

Per il 2024 è stato pubblicato un primo calendario di 58 fiere e sagre, consultabile sul sito di Visit Piemonte, in cui è presente anche Racconigi In Trippa, la fiera capponi che è ormai un appuntamento consolidato per il territorio, in programma il 19 dicembre 2024.

Nella pagina dedicata alla fiera racconigese è presente un approfondimento sui prodotti protagonisti, la trippa e in particolare il Real Cappone di Racconigi (marchio De.Co. della città), ma anche alcune informazioni sulla storia, le tradizioni del territorio e le peculiarità locali.

“Siamo contenti di poter contare su questo ulteriore strumento di promozione della nostra fiera, che vede ogni anno crescere la collaborazione tra gli allevatori del consorzio, i produttori locali e i ristoratori –commenta l’assessora al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia– Eventi come questi possono contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, per questo come Amministrazione cerchiamo ogni anno di lavorare al meglio per sostenere, promuovere e tutelare i nostri prodotti d’eccellenza”.

Il progetto “Fieramente in Piemonte” è stato presentato il 19 gennaio al Palazzo della Regione con la partecipazione dei rappresentanti di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Anpci (Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia). Sono intervenuti l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa e la consigliera del Cda di Visit Piemonte, Michela Bianchi.