L’attesa è finita: il Carlevé parte con la nomina della Béla e la consegna delle chiavi

Nella frizzante atmosfera di Mondovì e del Monregalese sono pronte a risuonare chiare e

forti le note del Carlevé ‘d Mondvì: squilli di tromba che annunciano a tutti che è tornato – alla grande! – il carnevale.

Organizzato dall’Associazione Famija Monregaleisa 1949, in collaborazione con il Comune

di Mondovì, il carnevale monregalese vedrà l’esordio dei propri eventi nel fine settimana del 3 e 4 febbraio.

La nuova Béla Monregaleisa e la consegna delle chiavi Grande attesa per gli eventi del 3 febbraio 2024: perché in quel giorno si svelerà l’identità della Béla Monregaleisa, la figura femminile che accompagna il Moro – interpretato da Mario Bosia – nelle sue scorribande carnevalesche. Sarà bionda o bruna? Di che colore sarà il suo vestito? … lo scopriremo assieme sabato 3 in una giornata ricca di avvenimenti.

La presentazione della Béla Monregaleisa è in programma alle ore 15 presso la Sala del

Consiglio comunale a Mondovì, in corso Statuto, nel cuore di Breo, con il Moro e tutta la sua

Corte. Che non saranno soli! Infatti, saranno presenti come da tradizione molti amici dei carnevali piemontesi, liguri e della Valle d’Aosta, in visita a Mondovì per rinsaldare legami di affetto e amicizia.

A seguire, il Moro, la Béla, la corte ed il “plotone” delle maschere degli altri carnevali

effettuerà un piccolo “tour” del Centro storico di Breo, portando musica, allegria e colore per le vie della città. E siccome Mondovì ha la fortuna e la particolarità di avere non uno, bensì due Centri storici, il vivace gruppo si trasferirà nel rione di Piazza, grazie alla Funicolare, un altro dei marchi di fabbrica più suggestivi e caratteristici della città.

Giunti a Piazza, si presenteranno le maschere ospiti, dopodiché ci si trasferirà nella

prestigiosa sede del Circolo di Lettura, con affaccio su piazza Maggiore – uno dei gioielli del

Monregalese – dove il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, cederà le chiavi della città a sua maestà il Moro, per un “dominio incontrastato” che durerà per tutto il periodo del carnevale.

«Dopo un lavoro di preparazione intenso e coinvolgente, che ha impegnato la Famija

Monregaleisa in settimane di lavoro – dice Andrea Tonello, presidente del sodalizio – siamo

finalmente pronti a partire! Il primo fine settimana che animerà Mondovì è già ricco di

appuntamenti e renderà la città vivace e colorata, in attesa del clou rappresentato dall’evento dell’11 febbraio e della sfilata di gruppi e carri del 25 febbraio. Settimane veramente impegnative, nelle quali abbiamo comunque sentito la vicinanza dell’Amministrazione pubblica e degli amici sponsor, che ringraziamo di vero cuore».

«Accogliamo con immenso piacere il ritorno del Carlevé, da sempre tra le manifestazioni

più iconiche della nostra città – commentano il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Tre elementi in particolare ci rendono fieri e orgogliosi di questa edizione: la nuova Famija Monregaleisa, innanzitutto, che guarda al passato nel nome e nel logo, ma che parla anche al futuro grazie ai tanti giovani che oggi la animano e la amministrano; il ritorno di “Un sorriso per Giorgia”, poi, straordinario esempio di beneficenza collettiva che da troppi anni mancava da Mondovì; l’attenzione ai bambini e alle tematiche sociali, infine, per un Carlevé intergenerazionale, sinonimo di una comunità monregalese che vuole divertirsi e far divertire».

Sempre sabato 3 febbraio, in serata, un altro appuntamento della tradizione: la cena di

gala, appuntamento enogastronomico immancabile che sancisce l’avvio dei festeggiamenti

carnevaleschi… a tavola, che si terrà presso il Ristorante “La Borsarella”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 348 0026230.

Da lunedì 5 febbraio, e per tutta la settimana, prenderà poi il via il “GiroMoro”, ossia il tour

del Moro, della Béla Monregaleisa e di tutta la Corte presso le Case di riposo e le scuole di

Mondovì e del Monregalese. L’anteprima a Mondovicino Il Carlevé ‘d Mondvì vivrà una gustosa e vivacissima “anteprima” che si svolgerà nel Parco commerciale di Mondovicino tra lo Shopping Center & Retail Park e il Mondovicino Outlet Village.

Qui, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 febbraio, verranno organizzati coloratissimi

eventi per tutti i bambini e le loro famiglie, mentre il “GigaMoro” – una grande struttura gonfiabile alta più di venti metri che riproduce le fattezze del Moro di Mondovì, sistemata presso il parcheggio dell’outlet – darà il benvenuto a tutti i visitatori al loro arrivo.

Sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 15, presso il Centro Commerciale, sarà operativa una

ludoteca con un’ampia serie di giochi artigianali in legno. Da qui partirà – fino a coinvolgere anche le vie dell’Outlet – la parata delle mascotte dei cartoons tra cui Olaf, Elsa e Anna dal mondo di Frozen, Woody, Buzz e Jessie dal mondo di Toy Story, Minni e Topolino dal mondo Disney che, assieme agli animatori intratterranno i bambini con musica, baby dance e tanti selfie. Domenica 4 febbraio, sempre a partire dalle ore 15, ecco il “Harry Magic Tour”: laboratori per bambini con la presenza delle mascotte del mondo di Hogwarts.

Un “tour magico” che vedrà l’allestimento di 10 postazioni – cinque al Mondovicino Outlet

e cinque presso il Centro Commerciale – a tema Harry Potter dove i bambini, accompagnati dalle mascotte Demiguise, Snaso, Asticello e Lepricano, potranno cimentarsi con pozioni, incantesimi, arti oscure, erbologia, scacchi magici, quidditch, astrologia e astronomia, cura delle creature magiche. Con una grande questione di fondo: la magia può essere scienza o… la scienza è magica?

Naturalmente per l’occasione saranno presenti anche il Moro, la Béla Monregaleisa e tutta

la Corte, alla loro prima uscita pubblica. Il tutto per grandi giornate che si preannunciano

all’insegna del divertimento e dell’allegria!