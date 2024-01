Coppa del Mondo Sci Alpino: Marta Bassino è 11ª nella Discesa delle tante cadute

Cinque atlete sul podio, ma anche tante cadute nella prima Discesa di Coppa del Mondo femminile sulla pista Olympia delle Tofane che tra due anni assegnerà le medaglie olimpiche. Ha vinto l’austriaca Stephanie Venier della Sportverein Oberperfuss, con il tempo di 1’,33”,06/100 e con 39/100 di vantaggio sulla ticinese Lara Gut-Behrami dello Sporting Gottardo.

Sul terzo gradino del podio, decisamente affollato, sono salite tre atlete staccate di 71/100: l’austriaca Christina Ager della Wintersportverein Soell, la canadese Valerie Grenier dello Ski Club Mont Tremblant e la finanziera bergamasca Sofia Goggia.

Partita con il freno a mano tirato nella prima parte della pista, la campionessa olimpica del 2018 e vicecampionessa olimpica del 2022 ha chiuso in crescendo. Tra le atlete che non hanno visto il traguardo, Federica Brignone che è uscita senza conseguenze, ma soprattutto Mikaela Shiffrin che invece ha rischiato moltissimo: ha perso il controllo degli sci dopo una ventina di secondi, atterrando male dopo un dosso ed è andata a sbattere violentemente contro le reti di protezione.

Dai primi esami a cui è stata sottoposta la campionessa statunitense sembrerebbe che il legamento crociato anteriore e quello posteriore del ginocchio sinistro siano intatti. In casa Italia bene finalmente Laura Pirovano: la finanziera trentina ha chiuso sesta a 91/100, ma, ovviamente, con il quarto tempo di pista. Gara positiva anche per Marta Bassino del Centro Sportivo Esercito: in zona podio fino al penultimo intermedio, la campionessa di Borgo San Dalmazzo ha chiuso undicesima ad 1”,12/100 con ottime sensazioni.

“Sono contenta. – ha dichiarato a fine gara- So che ho sbagliato nella parte bassa. Una gara molto difficile per la gestione, ma nel complesso sono soddisfatta”. A punti anche la finanziera gardenese Nicol Delago diciannovesima, la sorella Nadia Delago delle Fiamme Oro ventitreesima, la poliziotta lecchese Roberta Melesi ventiquattresima, la finanziera gardenese Teresa Runggaldier ventiseiesima.

La classifica della prima Discesa della Coppa del Mondo femminile a Cortina

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118472