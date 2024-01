Calcio a 5, A2 Élite: a Caramagna Piemonte, l’Elledì FC ospita l’Altovicentino

Dopo due trasferte di seguito, l’Elledì FC ritrova il suo pubblico. A Caramagna Piemonte arriva l’Altovicentino. I veneti guidati da Yuri Bacoli, giocatore-allenatore, hanno mosso la classifica impattando 1-1 con la Leonardo nell’ultimo turno. Con appena 4 punti, l’Altovicentino occupa la penultima casella della graduatoria e va a caccia di punti per la lotta salvezza.

Gli esperti Pedrinho e Assad sono le stelle del club e con 19 reti, 12 per il primo e 7 per il secondo, sono le due principali soluzioni offensive. Nel girone di andata, al PalaLanzi di Schio, si chiuse sul 4-9; ma l’Elledì FC reduce anche dalle fatiche di Coppa Italia deve mantenere alto il livello di concentrazione. I giallo-neri potranno di nuovo contare sul calore del Palasport di Caramagna Piemonte, autentico uomo in più nelle partite casalinghe!

cs