Alba: Salone dell’Orientamento Universitario online dal 30 gennaio all’1 febbraio

L’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba, in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado, lo sportello Obiettivo Orientamento Piemonte della Regione Piemonte ed Orso Società Cooperativa organizza il Salone dell’Orientamento Universitario e post diploma “On – Air” martedì 30, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio 2024.

L’iniziativa è dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori albesi. Online le facoltà universitarie di Torino, Milano, Pavia, Genova, Biella, Brescia, Cuneo, Asti, Alba, Pollenzo, presenteranno la propria offerta formativa, aiutando nella scelta gli studenti che desiderano proseguire gli studi.

Tre giorni di full immersion interattiva suddivisa secondo un preciso calendario, con la possibilità per i ragazzi di fare domande.

Le giornate sono suddivise per aree: martedì 30 gennaio dalle ore 8.15 alle ore 17.30 saranno presentati gli ambiti scientifico, tecnologico, militare; mercoledì 31 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 16.00 saranno online le facoltà umanistiche ed economiche – giuridiche, mentre giovedì 1 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 17.30 ci saranno accademie artistiche e corsi degli istituti tecnici superiori.

Il link di collegamento per il Salone dell’Orientamento Universitario e post diploma sarà fornito direttamente ai singoli istituti oppure si può richiedere inviando una e-mail all’indirizzo: [email protected].

Il depliant con appuntamenti e orari è scaricabile dal sito del Comune di Alba al seguente link: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/orientamento-post-diploma

«Il Salone dell’Orientamento Universitario – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili e alla Formazione e Lavoro Carlotta Boffa – è un evento molto importante ed utile per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che si accingono a scegliere il proprio futuro percorso di studi. Si tratta di un momento particolare e delicato nella vita di un giovane che deve decidere sulla preparazione più consona alle proprie attitudini. Per questo, il Salone presenta l’intero paniere dell’offerta formativa universitaria ed i possibili sbocchi professionali prospettati da ciascun corso di studi, affinché i ragazzi possano scegliere la strada migliore per il proprio futuro».

Sempre in tema, sabato 16 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nel salone del Centro Giovani H-Zone (Piazzale Beausoleil 1 – Alba) ci saranno i “Salottini universitari”, incontri informali tra studenti universitari e studenti delle scuole superiori per un confronto sul mondo universitario, dalla struttura ed organizzazione alla gestione della vita quotidiana studentesca.