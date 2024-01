Volley C/F – Per Vicoforte c’è lo scontro con Playasti, Villanova e Cuneo chiudono l’andata in trasferta

Termina il girone di andata per le categorie nazionali di pallavolo, tra cui la Serie C femminile. Le tre formazioni cuneesi sono chiamate a sfide molto diverse tra loro, con Vicoforte chiamata a una sfida equilibrata, Cuneo ad una molto più impegnativa e Villanova che parte con i favori del pronostico alla vigilia della Coppa Piemonte.

Nel Girone A il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam si approccia alle due settimane di pausa con la sfida casalinga al Club76 Playasti. Le vicesi sono reduci dalla sconfitta di Pinerolo ma possono rilanciarsi contro una compagine più giovane, tutta Under 16, al momento indietro in classifica e che nell’ultimo turno ha ceduto in cinque set alla Erresse Pavic. Complici anche diversi scontri diretti tra le formazioni che le precedono, le ragazze di coach Pagliuca potrebbero riavvicinarsi ai primi sei posti in classifica, non l’obiettivo previsto di inizio stagione ma qualcosa di molto meglio.

Saranno le torinesi della Tempocasa Vol-ley Academy le ultime avversarie dell’andata per il Villanova Volley Bam. Il sestetto di coach Castellino ha la possibilità di rifarsi del punto perso a sorpresa in casa nell’ultimo turno contro la Mokavit Rosaltiora conto un’altra avversaria indietro in classifica e che ha conquistato un solo successo in dodici uscite. Non ci sarà pausa per le villanovesi dopo questa gara, con la semifinale di Coppa Piemonte in arrivo sabato 27 contro il CUS Collegno, che finora ha travolto la concorrenza nel Girone A.

Continuano le sfide di alto rango per la Labtravel Honda Cuneo, che dopo la sfida casalinga alla capolista Lilliput Pallavolo è chiamata a ripetere in casa della Pallavolo Montalto Dora quarta e in piena lotta anche per la vetta. È dunque un ulteriore passo complicato per le giovani di coach Giordanetto, che dovranno confermare i passi in avanti visti nella prima metà della gara dell’Ex Media 4. La situazione in classifica è tornata tranquilla per le cuneesi dopo le ultime vittorie, ma qualche buona prestazione potrebbe chiudere il discorso salvezza al più presto.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 13 (20/1)

Cantine Rasore Ovada – Isil Volley Almese Massi

In Volley San Giorgio Tuacar – Volley Fortitudo Chivasso

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Club76 Playasti

Cus Collegno – Volley Pirates Gavi Novi

Erresse Pavic – Unionvolley Pinerolo

Mtv Azzurra – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Sammaborgo – Prochimica Novarese Virtus Biella

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 13 (20/1)

M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley – Canavese Volley Ivrea

Volley Cigliano – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Mokavit Rosaltiora – Finimpianti Gp Rivarolo Volley

Lilliput Pallavolo – Sara Omegna Pallavolo

Tempocasa Vol-ley Academy – Villanova Volley Bam

Teamwork To Play – A.F. Volley

Pallavolo Montalto Dora – Labtravel Honda Cuneo

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 35 Isil Volley Almese Massi 29 Volley Pirates Gavi Novi 27 Prochimica Novarese Virtus Biella 25 Sammaborgo 24 Unionvolley Pinerolo 21 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 18 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 17 Erresse Pavic 14 Cantine Rasore Ovada 13 In Volley San Giorgio Tuacar 12 Club76 Playasti 11 Volley Fortitudo Chivasso 6 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA