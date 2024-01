Il Senatore La Pietra apre da Inalpi la sua tre giorni cuneese

Inizia con la visita allo stabilimento Inalpi di Moretta la tre giorni “cuneese” del senatore Patrizio Giacomo La Pietra – Sottosegretario per l’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.

Arrivato in prima mattinata presso il plant dell’azienda lattiero-casearia, il senatore La Pietra, accompagnato nella visita dall’onorevole Monica Ciaburro, dal prefetto di Cuneo – dottoressa Fabrizia Triolo, da Federica Barbero Invernizzi e Claudio Sacchetto, è stato accolto dai vertici Inalpi. La visita si è quindi sviluppata attraverso un primo momento di approfondimento sulla storia di Inalpi, sulla nascita e crescita della filiera corto e controllata e sui tanti progetti realizzati o in via di sviluppo che rappresentano gli obiettivi a breve termine dell’azienda.

L’incontro si è poi spostato per una visita allo stabilimento e al centro R&D InLab Solutions – cuore pulsante della crescita e innovazione Inalpi.

Il senatore La Pietra ha dichiarato: “Quello che ho visto questa mattina mi ha dato l’esatta misura della passione che c’è dietro al lavoro che viene realizzato in quest’azienda. Ho avuto modo di approfondire la conoscenza di un modello di filiera virtuoso che dovremmo pensare di applicare ed esportata anche in altri comparti del settore agricolo e non solo. Quello che mi ha favorevolmente colpito è come questo sistema di filiera abbatta le contrapposizioni tra il mondo agricolo e quello della trasformazione. Un percorso che condividiamo e sul quale stiamo lavorando perchè si possa creare – a livello nazionale – anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione – per portare a compimento un progetto che interessa tutti questi attori importantissimi. Un cammino che potrà creare vantaggi per tutti i cittadini e che certamente sarà precursore di una sempre crescente qualità dei nostri prodotti”.

La visita si è poi conclusa con l’incontro del Sottosegretario con il direttore e presidente di Compral Latte – Marcello Pellegrino e Raffaele Tortalla – che hanno consegnato al senatore La Pietra la pubblicazione “La nostra filiera si racconta” – il volume presentato nel mese di dicembre, che descrive storia e valori della filiera corta e certificata del latte dalla sua nascita ad oggi, realizzato in collaborazione con Beatrice Mautino – divulgatrice scientifica. Un progetto pensato per raccontare la filiera ai consumatori, per dare loro elementi reali su cui valutare i prodotti, per far conoscere il sistema che sta intorno alla filiera, i singoli passaggi e i valori.