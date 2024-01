Calcio a 5, A2 Élite: domani sera l’Elledì FC sfida la CDM a Campo Ligure

Nella terza giornata di ritorno, dopo il 3-3 casalingo tra Elledì FC e Pordenone, gli uomini di Francesco Giuliano vanno in Liguria e affrontano un’altra big del raggruppamento: la CDM Futsal. Calcio d’inizio venerdì 19 gennaio alle ore 20,30 a Campo Ligure.

Il team guidato da Hugo De Jesus, con 22 punti in classifica, segue a meno 3 lunghezze i piemontesi e cerca un successo per riportarsi in zona play-off. Ortisi e Bonaventura sono i due migliori marcatori dei liguri con 19 reti in due, 10 per il capitano e 9 per l’ex Manfredonia. Il 21 ottobre, a Caramagna, terminò 3-3. Decisero la sfida le reti di Sandri, Vincenti e Miguel Leon per i piemontesi; la doppietta di Fabinho e il sigillo di Ortisi per la CDM.

cs