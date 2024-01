Lab Travel Honda Cuneo: il report del fine settimana

Un inizio anno per certi versi complicato: ora, per i gruppi del settore giovanile griffato Lab Travel Honda Cuneo è arrivato il momento di fare tesoro dell’esperienza e delle difficoltà della settimana passata, per affrontare con rinnovata energia le partite future. Inciampano Serie C e Under 16 Regionale, ma sollevano l’umore le piccole dell’Under 13 e dell’Under 14, che lottano con la grinta di chi non vuole mollare e conquistano la meritata vittoria. Le piccolissime dell’Under 12 continuano a maturare esperienza sul campo, portando a casa due punti importanti.

La di – torna in campo dopo la pausa natalizia, chiamata a sostenere una grande sfida: quella contro la capolista Lilliput Pallavolo. Le torinesi di Coach Betteto sono una squadra solida e ben consolidata, soprattutto in attacco, e perforare la loro difesa non è compito facile. Nonostante ciò, le biancorosse mettono in campo una pallavolo di tutto rispetto, soprattutto nel primo set, dove con lucidità e fermezza riescono a portarsi in vantaggio, per poi procedere punto a punto fino ai momenti finali. Sul rotto della cuffia, però, le cuneesi non riescono a concretizzare la palla che sarebbe valsa la vittoria del parziale e sono costrette a cederlo alle avversarie. Nei due set successivi il copione cambia radicalmente, con l’andamento della gara in mano alle ospiti torinesi; nonostante le padrone di casa lottino pallone su pallone, nulla possono contro la compagine avversaria, che strappa loro la vittoria finale. L’ingrediente mancante è stato sicuramente una buona dose di carattere da parte di tutta la rosa cuneese, che sarà fondamentale re-integrare fin da subito in vista della trasferta a Montalto Dora, attualmente 4° in classifica. La formazione biancorossa sogna nuovi punti per ripartire con grinta e affrontare al meglio il girone di ritorno. Il prossimo appuntamento è previsto per Sabato 20 gennaio, ore 18:30,contro la formazione della Pallavolo Montalto Dora.

– 0-3 (25-27 / 13-25 / 8-25)

Al via anche la Fase Silver per l’ , reduce da un importante secondo posto al Torneo Errea di Villafranca Piemonte. Nella prima giornata di gare, tuttavia, le ragazze di – incappano in una battuta d’arresto per mano del Cus Collegno, formazione affrontata anche nella prima fase. I prossimi match saranno una vera prova del fuoco per le nostre atlete,chiamate ad affrontare due squadre della provincia: L’Alba Volley e il Monvi Lpm Bam. Il primo appuntamento sarà proprio contro la formazione albese di Coach Biestro, reduce da una vittoria al tie-break contro il Monvi Lpm Bam. L’incontro valevole per la seconda giornata della fase silver è programmato per Domenica 21 gennaio, ore 11:00, presso la palestra polivalente di Alba.

– 3-0 (25-12 / 27-25 / 25-17)

Se da un lato il rientro in campo ha portato con sé un retrogusto amaro, dall’altro lato Under 14 e Under 13 si godono il dolce sapore della vittoria. L’ , reduce dal Torneo della Befana di Alassio, torna a mettere piede in campo nel Palazzetto di Caraglio,contro avversarie ben note e affrontate nella prima fase del Campionato. Fin dal primo momento le ragazze di – non lasciano spazio al gioco avversario, imponendo il proprio ritmo e riuscendo a giocare una pallavolo sempre più sciolta. I primi due parziali procedono senza intoppi, ma proprio quando l’aria di vittoria inizia a farsi sentire, un calo di lucidità e prestazioni porta ad uno svantaggio di ben 7 punti: nonostante un gap difficile da recuperare, le biancorosse non demordono e, punto dopo punto, riescono a limitare il numero di errori e tornare ad essere efficaci, sia da nove metri,sia in attacco. Anche la ricezione e la difesa alzano il livello e permettono alla squadra di trovare la parità sul 20-20. Si procede a braccetto fino al 23 pari, con azioni lunghe e adrenaliniche, ma alla fine, ad avere la meglio è proprio la formazione cuneese, che chiude i conti sul 25-23. Una bella dimostrazione di grinta che servirà da lezione per i match futuri, dove sarà necessario mantenere la concentrazione fino alla fine. Il prossimo appuntamento è previsto per Sabato 20 gennaio, ore 15:30, quando le gattine torneranno a giocare sul taraflex di casa contro la formazione del Bam Morozzo.

– 0-3 (14-25 / 9-25 / 23-25)

L’ firma il ritorno sui campi da pallavolo con una vittoria da cardiopalma al tie-break contro la formazione del Monvi Bam Lpm Verde. Una partita di quasi 4 ore, con continui copione e colpi di scena: dopo la vittoria del primo parziale, le giovani cuneesi lottano fino a superare la soglia dei 30 punti, ma si vedono strappare di mano il secondo set sul 31-29. Da quel momento, la situazione continua in perfetto equilibrio: un set vinto dalle ospiti, un altro dalle padrone di casa. Si arriva così al tanto imprevedibile tie-break, dove si procede punto a punto; nonostante la stanchezza fisica e mentale, però, un moto d’orgoglio attraversa la formazione biancorossa, che assume il comando della partita e conquista la vittoria finale, mettendo così la parola fine a un match interminabile. Si tratta di due punti molto importanti, che fanno balzare le atlete dei alla prima posizione in classifica, subito davanti alle avversarie del Villanova Volley Bam, questa settimana di riposo. Per l’ottava giornata di gare, le gattine torneranno a giocare in casa, nella Palestra Ex Media 4, alle ore 15:00 contro la formazione dei Dronero Dragons.

– 2-3 (12-25 / 31-29 / 21-25/ 25-22 / 9-15)

Anche l’ continua a maturare esperienza sul taraflex di casa: questa volta le avversarie del Villanova Volley Bam Bianca e Blu hanno avuto la meglio, ma le piccolissime atlete cuneesi si sono comunque fatte valere, conquistando un set in entrambe le partite. È fondamentale ora continuare ad allenarsi e fare esperienza sui campi, per migliorare le tecnica e scoprire tutto il divertimento della pallavolo. Per le gattine delle nostre – non c’è nemmeno un minuto di riposo: domenica 21 gennaio sono infatti chiamate ad affrontare altre due sfide, rispettivamente contro le formazioni del Monvi Bam Lpm Verde (ore 14:30), e del Dronero Dragons (ore 15:00), presso la palestra comunale di Vicoforte.

– 1-2 (4-15 / 15-11 / 5-15)

– 1-2 (11-15 / 15-14 / 8-15)

Ecco di seguito i prossimi appuntamenti:

̀ /

:

:LAB TRAVEL HONDA CUNEO – ASD CENTALLO VOLLEY

Palestra Ex Media 4 – Cuneo

/

:

:LAB TRAVEL HONDA CUNEO – BAM MOROZZO

Palestra Ex Media 4 – Cuneo

/

:

:PALLAVOLO MONTALTO DORA – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Comunale – Montalto Dora

/

:

:L’ALBA VOLLEY – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palestra Polivalente centro Storico – Alba

/

:

:LAB TRAVEL HONDA CUNEO – DRONERO DRAGONS

Palestra Ex Media 4 – Cuneo

/

:/:

: MONVI BAM LPM VERDE – LAB TRAVEL HONDA CUNEO

:LAB TRAVEL HONDA CUNEO – DRONERO DRAGONS

Palestra comunale – Vicoforte

