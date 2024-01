Il Comune di Rifreddo e gli operai forestali della Regione Piemonte liberano i corsi d’acqua dalla vegetazione

In questo periodo a Rifreddo non mancano certo i cantieri. Infatti, oltre agli importanti interventi di manutenzione stradale messi in cantiere nell’ultimo periodo dagli amministratori rifreddesi guidati dal sindaco Cesare Cavallo va segnalata anche l’attenzione del Comune sulle piccole opere di miglioramento della sicurezza in caso di aventi metereologici ed i impatto estetico. Tra queste particolare rilievo assume la pulizia dei rii minori dalla vegetazione che negli anni è cresciuta al loro interno. “Grazie ad un accordo con il settore forestale della Regione Piemonte – ci spiega il primo cittadino – potremo effettuare diversi interventi di manutenzione straordinaria del verde legati alla tutela dei corsi d’acqua che con le nostre sole forze sarebbero stati impossibili. Inoltre essendo l’opera del personale regionale sostenuta dalla Regione stessa queste opere potranno essere realizzate a costi estremamente contenuti”. Entrando nel dettaglio dei lavori occorre dire che il primo rio interessato è il Combale Flesia. Un corso d’acqua particolarmente ampio ed irto che scende dal Monbracco e che attraversa praticamente tutta l’area collinare per sfociare poi in uno dei due Canali dei molini. “Gli operai forestali – aggiunge il Sindaco – hanno iniziato la pulizia da Valle e stanno ora risalendo lo stesso per arrivare fino a via Devesio dove terminerà l’intervento visto che la parte alta del rio era già stata ripulita dal Comune in occasione di una recente esondazione”. Conclusa l’operazione su questo primo corso d’acqua ci si concentrerà sul taglio della vegetazione che invade il Combal Ignazio. Anche in questo caso si tratta di un rio particolarmente irto che negli ultimi anni ha creato più di una preoccupazione in paese e che è stato recentemente oggetto di un intervento di consolidamento delle sponde nei pressi di via dei Monti. Come per il Combale Flesia è previsto di risalire da valle e monte in modo da mettere in sicurezza in primis le zone con abitazioni lungo il corso d’acqua. Interventi importanti che oltre all’aspetto della sicurezza renderanno anche i corsi d’acqua e gli argini molto più belli esteticamente confermando come nel paese delle streghe ci sia sempre una particolare attenzione alla cura del proprio territorio.