Finanziamenti agevolati al Terzo Settore: 6 milioni di euro per gli Enti di Terzo Settore

Prende il via l’iniziativa “Futuro aggiunto”, operazione finanziaria promossa daFondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Cooperfidi Italia eFondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che permette l’erogazione di 6 milioni di euro di finanziamenti agevolati per supportare l’accesso al credito degli Enti di Terzo Settore con sede operativa in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta: un ecosistema che nelle tre regioni di riferimento conta secondo i dati ISTAT 2020 circa 43.000 organizzazioni e impiega circa 97.000 persone. In Piemonte sono attive oltre 30.000 organizzazioni, con circa 73.000 dipendenti.

Il finanziamento agevolato erogato da Intesa Sanpaolo per liquidità o investimenti potrà avere un importo compreso tra 50.000 e 200.000 euro, con durata tra 24 e 72 mesi (con preammortamento massimo di 12 mesi), e con il rimborso del costo della garanzia Cooperfidi da parte di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore con il supporto di Compagnia di San Paolo.

Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, dichiara: “Futuro aggiunto è il frutto di una storica collaborazione con il mondo della filantropia e conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita del Terzo Settore con nuove forme di finanza orientate al bene comune. Gli ETS hanno un ruolo vitale nella nostra società e vogliamo far emergere il loro potenziale di crescita supportandoli in modo innovativo e favorendo l’accesso al credito, correlandolo all’impatto generato. La direzione Impact eroga mediamente 300 milioni di euro di finanziamenti ogni anno e le nostre 600 persone specializzate e vocate al mondo del sociale sono impegnate nell’attività bancaria in senso stretto e nell’offrire supporto su progetti, business plan e valutazioni economico-finanziarie”.

Per maggiori informazioni sull’accesso ai finanziamenti è possibile partecipare al webinar di presentazione che si terrà il 6 febbraio 2024 alle ore 15, oppure inviare una email con dati dell’Organizzazione e riferimenti a: [email protected] .