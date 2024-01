Il 10eLotto premia il Piemonte. Nel concorso di venerdì 12 gennaio, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Racconigi, in provincia di Cuneo, grazie a un 8 Oro da 30 mila euro. Da segnalare un 6 Oro da 7.500 euro indovinato a Torino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 153 milioni di euro in questo 2024.