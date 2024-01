Volley A1/F: sabato da leoni per Milano e Casalmaggiore. Oggi tocca a Cuneo

L’Allianz Vero Volley Milano vince e convince nel big match della terza giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà con la Savino Del Bene Scandicci. La squadra di coach Marco Gaspari si è imposta con un netto 0-3 (20-25; 21-25; 15-25) a Firenze, frutto di una partita in cui le meneghine hanno controllato il gioco sin dalla prima frazione, imponendosi con autorità grazie all’ottima correlazione muro-difesa e a una grande solidità di squadra.

Per la Vero Volley si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva in campionato, la quattordicesima stagionale, che permette alla formazione lombarda di consolidare il secondo posto alle spalle di Conegliano, a un solo punto di distanza (44 a 43) dalla capolista, in attesa del suo match domenicale.

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore esce dalla “Il T Quotidiano Arena” di Trento con una vittoria al tie break nella prima da head coach di Lorenzo Pintus contro la Itas Trentino Volley. Una gara che ha visto la Vbc lottare con tanta forza e carattere riprendendo in mano la gara dopo che qualche fantasma era ritornato a farsi vedere. Una vittoria che smuove la classifica ma soprattutto da morale e interrompe il trend negativo. Partita super di capitan Elena Perinelli, che chiude con il premio di MVP e ben 26 punti messi a terra, seguita da Simone Lee con 21. Lohuis e Smarzek chiudono con 15 punti a testa di cui 4 e 3 muri personali. Prossimo appuntamento per le rosa tra le mura amiche del PalaRadi contro Scandicci domenica 21 gennaio.

Domenica si chiude il turno della sedicesima giornata con le restanti gare in programma e con posticipo televisivo su SKY SPORT tra UYBA e Aeroitalia Smi Roma.

3a Giornata Ritorno 14-01-2024 – Serie A1 Femminile Tigota’

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25 21-25 15-25) – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 8, Da Silva 2, Antropova 10, Zhu 7, Nwakalor 3, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Washington 4, Alberti 2, Di Iulio, Diop, Villani. Non entrate: Ruddins (L), Armini. All. Barbolini. ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman 10, Orro 3, Sylla 7, Rettke 6, Egonu 20, Daalderop 9, Castillo (L), Candi 1, Cazaute, Malual. Non entrate: Folie, Bajema, Pusic (L), Prandi. All. Gaspari. ARBITRI: Zanussi, Brancati. NOTE – Spettatori: 3550, Durata set: 27′, 26′, 25′; Tot: 78′. MVP: Daalderop.

ITAS TRENTINO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (28-26 26-24 18-25 19-25 15-17) – ITAS TRENTINO: Guiducci 1, Shcherban 14, Olivotto 5, Dehoog 12, Michieletto 5, Gates 16, Parlangeli (L), Acosta Alvarado 14, Marconato 4, Angelina 2, Mason, Moretto, Passaro. Non entrate: Mistretta (L). All. Mazzanti. TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Hancock 1, Lee 21, Colombo 6, Smarzek 15, Perinelli 26, Lohuis 15, De Bortoli (L), Obossa 8, Avenia 1, Manfredini, Faraone. Non entrate: Barilli (L), Edwards, Cagnin. All. Pintus. ARBITRI: Caretti, Verrascina. NOTE – Spettatori: 998, Durata set: 36′, 32′, 27′, 25′, 23′; Tot: 143′. MVP: Perinelli.