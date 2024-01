Serie B Femminile: Freedom FC, non basta un bel primo tempo. Il Cesena vince in rimonta al “Paschiero”

Dopo la vittoria, fondamentale, a Tavagnacco, si ferma ancora in casa la Freedom FC Women, battuta 1-2 in rimonta dal Cesena, quarta forza del campionato di Serie B. Sconfitta amara per la formazione di mister Petruzzelli, a cui non basta un ottimo primo tempo ed un approccio estremamente positivo alla gara: le biancorosse pagano una ripresa in apnea, in cui non sono riuscite a pungere, venendo prima raggiunte, poi superate, nel finale, dalla formazione ospite, che sfrutta i cambi e si prende i tre punti. “Paschiero” che, quindi, resta un tabù per le cuneesi, ferme a quota 9 ed ancora a secco fra le mura amiche.

LA CRONACA – 4-3-3 nella Freedom FC che parte con il tridente Mellano-Martin-Burbassi; in mediana Di Lascio, Cocco e Battaglioli, retroguardia formata da Marrone, Bruni, Zito e Asta, con il debutto in porta di Fedele. 4-3-1-2 per le bianconere: in porta Serafino, difesa con Casadei, Groff, Dauria e Costa; a centrocampo Catelli, Lamti e Milan, con Tamborini alle spalle di Sechi e Calegari.

L’inizio è favorevole alle padrone di casa, subito pimpanti: al 7′ incursione a destra di Battaglioli, cross che trova sul secondo palo per Mellano che batte al volo, non trovando però la porta. Il buon avvio delle cuneesi viene premiato al minuto 9: cross di Asta da destra, girata perfetta in area di Burbassi che trafigge il portiere, 1-0.

Freedom propositiva e, nella prima frazione, convinta dei propri mezzi: non solo compattezza difensiva, ma anche voglia di restare in fase offensiva. Poco prima dell’intervallo, un’altra buona opportunità: punizione di Martin, da destra, respinta della difesa; al limite c’è Battaglioli che calcia mandando fuori.

Si va al riposo sull’1-0, ma nella ripresa è tutta un’altra storia. La Freedom si abbassa troppo, il Cesena è pericoloso già al 51′ quando Catelli, con una punizione, tagliata e dai giri giusti, trova Tamborini in area: la numero 10, di testa in tuffo, non riesce ad indirizzare verso lo specchio.

Mister Conti cambia il volto della gara con i cambi: decisivo l’ingresso in primis di Lonati, la quale si dimostrerà una vera e propria spina nel fianco della difesa avversaria. Al 55′ arriva il pari: azione bianconera insistita sulla destra, la palla finisce sui piedi di Tamborini che crossa basso, in mezzo all’area c’è Sechi che stoppa e tira, non lasciando scampo a Fedele, 1-1.

La Freedom prova subito a scuotersi, ma non riuscirà ad andare oltre ad un tiro della solita Burbassi dal limite, bloccato da Serafini.

Il Cesena preme, le cuneesi vengono chiuse nella propria metacampo e sono costrette a soffrire, mentre si susseguono le sostituzioni. E sono proprio due neoentrate a confezionare il gol-partita: al minuto 87 cross di Cucinello, in area testa di Lonati; Fedele respinge, ma sotto porta arriva la zampata di Mak che fa 1-2. La Freedom non riesce ad imbastire l’assalto finale ed esce sconfitta.

FREEDOM FC WOMEN-CESENA 1-2

RETI: 9′ Burbassi (F), 55′ Sechi (C), 87′ Mak (C)

Formazioni in ordine numerico

FREEDOM FC (4-3-3): Fedele, Marrone, Mellano (66′ Devoto), Burbassi, Zito, Di Lascio (76′ Vazquez), Bruni, Cocco, Battaglioli (88′ Parascandolo), Martin Santamaria, Asta. A disp. Boccardo, Servetto, Fadini, Ara, Serna, Passarella. All. Petruzzelli.

CESENA (4-3-1-2): Serafino, Dauria, Casadei, Tamborini (81′ Mak), Groff, Lamti, Milan (52′ Lonati), Catelli, Costa (81′ Cucinello), Sechi, Calegari (76′ Nano). A disp. Marchetti, Monti, Risina, Amaduzzi, Conti. All. Conte.

ARBITRO: Giovanni Moro di Novi Ligure (Mattia Bettani e Pietro Tinelli di Treviglio)