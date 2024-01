Campionati Italiani Fondo: Davide Ghio d’argento nella Sprint in classico di Slingia

Il weekend dei Campionati Italiani Giovani (U18 e U20) si apre nel migliore dei modi per i colori del Piemonte: nella sprint a skating arrivano le medaglia d’argento per Davide Ghio e Beatrice Laurent.

Giornata splendida, pista perfettamente battuta e temperature ottimali hanno accolto i molti fondisti che si sono ritrovati nella località dell’Alto Adige per accaparrarsi importanti titoli italiani.

Nella categoria Junior, anche qui la vittoria arriva per distacco: Maria Gismondi stacca le avversarie e vince in scioltezza il titolo italiano, mentre è avvincente il finale tra Manuela Salvadori e la piemontese Beatrice Laurent, dove con una zampata finale è proprio l’atleta delle Fiamme Gialle aa conquistare la medaglia d’argento. Non va oltre le semifinali Irene Negrin (Prali) che chiude al 7° posto.

Tra gli uomini Under 20 si prende il titolo italiano il livignasco Teo Galli, di misura sul cuneese Davide Ghio che conquista senza particolari problemi la medaglia d’argento. Combattuta la conquista per il 3° posto ma ad avere la meglio è Aksel Artusi su Gabriele Matli. Si ferma alle semi finali il cuneese Gabriele Rigaudo, che chiude al 12° posto.

Il titolo italiano Aspiranti femminile è andato a Marie Schwitzer, dominatrice della finale con un arrivo in solitaria. Dietro di lei ecco poi Vanessa Cagnati e Anastasia Morandini, che si prendono rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo. Le cuneesi Aurora Giraudo (Valle Stura) e Gaia Gondolo (Alpi Marittime) si fermano ai quarti e chiudono rispettivamente in 15ª e 23ª posizione. Al maschile, vince invece Federico Pozzi davanti a Niccolò Giovanni Bianchi e Marco Pinzani. In 6ª posizione chiude il cuneese dello sci club Alpi Marittime Edoardo Forneris, mentre Alessio Romano (Carabinieri) si ferma in 8ª posizione.

Non va oltre le qualificazioni, Gabriele Norbiato (Alpi Marittime) che chiude in 34ª piazza.

c.s.