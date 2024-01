Biathlon – Campionati Italiani Giovanili: nella Sprint di Bionaz è doppietta cuneese

Primo giorno di gare dedicato alle Sprint a Bionaz, Val d’Aosta, in occasione dei Campionati Italiani Giovanili e della quarta tappa della Coppa Italia Fiocchi, grazie all’organizzazione dello Sci Club Bionaz-Oyace.

Le categorie U17/Aspiranti, U19/Giovani e U22/Junior hanno dunque assegnato i titoli nazionali di categoria, ma saranno valevoli anche per la classifica della Coppa Italia Fiocchi.

Doppietta targata Piemonte tra gli Under 19: ad aggiudicarsi la vittoria è stato il cuneese Nicola Giordano (GS Fiamme Gialle), autore di un errore nel tiro a terra, concludendo la sua prova con 7 secondi di vantaggio su Michele Carollo (CS Carabinieri), con due errori al tiro, uno per poligono, e con 29 secondi di margine su Antonio Pertile (SC Gallio), che giunge terzo al termine di una prova senza errori. Più attardati gli altri piemontesi in gara che hanno così chiuso: 15° Paolo Barale (Fiamme Oro), 23° Tommaso Peano (Alpi Marittime), 25° Nicolò Aime (Alpi Marittime).

Titolo italiano Giovani al femminile per la cuneese Carlotta Gautero (GS Fiamme Oro), che domina la prova al netto di due bersagli mancati (uno nel tiro a terra ed uno nel tiro in piedi), concludendo con 53 secondi di margine su Denise Maestri (US Carisolo), 1 errore nel poligono a terra) e 59 secondi su Maya Pividori (Monte Coglians, 1+1 gli errori al poligono). Fuori dal podio una delle protagoniste dello scorso fine settimana di Forni Avoltri: la cuneese Fabiola Miraglio Mellano (GS Fiamme Gialle) deve accontentarsi del 4° posto, penalizzata da rispettivamente 3 errori totali al poligono.

Tra gli Under 22, si laurea campione italiano al maschile Cesare Lozza (GS Fiamme Oro) che termina i 10km in 25:05.6 con 1 errore nel tiro in piedi, precedendo di 5.3 secondi Alex Perissutti (GS Fiamme Gialle), autore di un errore nel tiro a terra ed uno nel tiro in piedi, e Davide Compagnoni (GS Fiamme Gialle), anche lui con un errore in entrambe le sessioni di tiro. Al 5° posto chiede Thomas Daziano (Fiamme Oro) con un errore nel poligono in piedi.

In campo femminile (gara sulla distanza di 7,5km), successo per Serena Del Fabbro (Monte Coglians), che con un ottimo passo sugli sci riesce ad ammortizzare l’errore commesso nel poligono a terra; segue in seconda posizione Birgit Schoelzhorn (CS Carabinieri), autrice di due errori nella prima serie di tiro, mentre la terza piazza è ad appannaggio della cuneese Francesca Brocchiero (CS Esercito), incappata in due errori nel poligono in piedi.

Giornata non fortunata per le categorie Aspiranti; al maschile il primo piemontese è Stefano Occelli (Valle Stura) che chiude con un distacco di 1’08.5 da Jonas Tscholl (ASV Martell) che, nonostante i tre errori al poligono, riesce a precedere di otto secondi Julian Huber (ASD Anterselva), autore di due errori al tiro.

Lotta serrata per la terza posizione, con Jan Steinkasserer (ASD Anterselva, 1+2 errori) ad avere la meglio per appena due decimi di Aaron Niederstaetter (ASV Ridanna, 1+1 errori) e di Aaron Galiani (SC Gardena – Gro, 1+1 errori), ad un solo secondo dal bronzo. 16° posto per Giacomo Barale (Alpi Marittime), 28° Jacopo Piasco (Alpi Marittime), 30° Lorenzo canavese (Alpi Marittime), 31° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 32° Andrea Occelli (Valle Stura), 35° Filippo Massimino (Alpi Marittime), 38° Giacomo Maurino (Valle Stura), 39 Leonaro Raineri (Valle Ellero), 40° Mario Einaudi (Valle Stura), 44° Leonardo Brondello (Valle Stura), 46° Gabriele Giordanetto (Valle Stura), 49° Pietro Salvatico (Valle Ellero).

Doppietta di famiglia, invece, nei 6 km della prova femminile, con il successo per Thea Wanker (SC- Gardena – Gro) davanti alla gemella Tanja (SC Gardena – Gro) per 24 secondi, entrambe con 1 errore al tiro. Bronzo per Luna Forneris (Entraque Alpi M), con un distacco di 27.7 secondi e 2 errori al tiro equamente distribuiti tra le due serie. Si ferma ai piedi del podio Alice Gastaldi (Valle Pesio) che chiude con un distacco di 33.4 dalla vincitrice. In top 10 Viola camperi (Alpi Marittime) e Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) che chiudono rispettivamente in 6ª e 9ª posizione. Al 12° posto Mgalì Miraglio Mellano (Alpo Marittime), 13ª Caterina Parola (Valle Stura), 17ª Anna Giraudo (Alpi Marittime), 24ª Iris Cavallera (Alpi Marittime), 28ª Cecilia Peano (Alpi Marittime), 34ª Lucia Delfino (Valle Stura), 38ª Marianna Dho (Valle Ellero), 40ª Vittoria caffa (Valle Pesio), 42ª Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 44ª Amelie Cellerio Ferrier (Nordico Pragelato).

La Categoria Senior, valida esclusivamente per la Coppa Italia Fiocchi, ha visto trionfare al maschile Daniele Fauner (CS Carabinieri), che ha preceduto, nonostante due errori nella seconda serie di tiro, Cedric Christille (GS Fiamme Gialle), distanziato dalla testa di 21 secondi e con un errore commesso anche lui nel poligono in piedi. Terzo posto per Nicolò Giraudo (CS Esercito) che ha mancato un bersaglio nel tiro a terra.

Unica donna al via tra le Senior ancora una volta Gaia Brunetto, che termina la sua prova sui 7.5km in 24:35.4, mancando un bersaglio nel tiro a terra e due bersagli nel tiro in piedi.

