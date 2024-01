Limone Piemonte: tutti i vincitori della gara “Piedi Veloci” del Trofeo ASF

A Limone Piemonte, con l’organizzazione curata dall’Equipe Limone, venerdì 12 gennaio sulla pista Gorba di Quota 1400 ha debuttato la nuova formula di gara “Piedi Veloci” prevista dal progetto “FISI per il Futuro” per le categorie Allievi, Ragazzi e Cuccioli. Si tratta di una competizione che intende valorizzare la destrezza e la rapidità.

Tecnicamente è possibile apprezzare la capacità di sterzare e condurre con gli sci e adattarsi alle consistenti variazioni di ritmo che caratterizzano la tracciatura. Il format prevede due gare in manche unica nella stessa giornata. Nel Trofeo ASF-Alpi Service Freight si sono sfidati gli atleti delle categorie Allievi e Ragazzi. Nella prima gara delle Allieve affermazione di Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, con il tempo di 42”,32/100 e con distacchi rispettivamente di 6/100 e di 76/100 sulla compagna di squadra Francesca Bricarello e su Martina Giraudo dello Sci Club Val Vermenagna. Completano la top five Ludovica Raggi e Sofia Musso dello Sci Club Limone.

Nella gara 2 Giorgia Casella del Mondolè Ski Team ha vinto in 43”,67/100, staccando di 15/100 la compagna di squadra Francesca Bricarello e di 1”,47/100 Lidia Ottonello, anche lei del Mondolè Ski Team. Al quarto posto Sofia Musso, al quinto Benedetta Casale Alloa dello Ski College Limone. In campo maschile nella gara 1 ha vinto Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, con il tempo di 38”,48/100 e con distacchi rispettivamente di 53/100 e di 1”,47/100 su Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna e su Jacopo Acquarone dello Ski College Limone. Quarta piazza per Lorenzo Fea dell’Equipe Limone e quinta per Mattia Poggi del Mondolè Ski Team.

Sci Club Limone ai primi due posti nella gara 2: primo in 41”,23/100 Francesco Dellaferrera, con un vantaggio di 3/100 sul compagno di squadra Edoardo Ispulla. Terzo ad 1”,05/100 Mattia Poggi del Mondolè Ski Team, quarto e quinto Giacomo Re e Lorenzo Berutti, entrambi dello Sci Club Limone.

Tra le Ragazze nella gara 1 prima Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone in 41”,86/100, con distacchi rispettivamente di 3” e di 4”,13/100 su Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e su Bianca Orsero dell’Equipe Limone. Completano il lotto delle prime cinque classificate Lucia Macagno dello Sci Club Limone e Giulia Cometto del Val Vermenagna. Nella gara 2 bis di Benedetta Rosa Ranieri, con il tempo di 44”,42/100, con un margine di 3”,93/100 su Lucia Macagno e di 4”,19/100 su Margherita Sartoris dell’Equipe Limone. Al quarto posto Giulia Cometto, al quinto Leonora Cavallero del Mondolè Ski Team.

Tra i Ragazzi nella gara 1 Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone ha fatto segnare il tempo di 44”,90/100, con un vantaggio di 1”,22/100 su Jacopo Molineris del Mondolè Ski Team e di 1”,91/100 su Lorenzo Bellora dello Sci Club Limone. Al quarto posto Riccardo Droghi del Mondolè Ski Team e al quinto Niccolò Capecchi dello Sci Club Limone. Nella gara 2 Federico Scrimaglia ha chiuso in 46”,04/100, con distacchi rispettivamente di 1”,67/100 e di 2” su Agostino Asto dello Ski College Limone e su Jacopo Molineris. Completano la top five Lorenzo Bellora e Daniel Giraudo dello Sci Club Limone.

