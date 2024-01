Volley C/F – Villanova e Cuneo aprono il 2024 in casa, Vicoforte si testa a Pinerolo in una sfida indecifrabile

Torna in campo la Serie C femminile di pallavolo per le ultime due giornate del girone di andata, a cui seguiranno un paio di weekend di pausa prima dell’inizio del girone di ritorno. Ricominciano in casa Villanova e Cuneo, quest’ultima contro la capolista del girone, mentre Vicoforte si prepara a un’importante sfida contro un sestetto a pari punti.

Partiamo dunque dal Girone B e dalla sfida che attende il Villanova Volley Bam. La formazione di coach Castellino accoglie la Mokavit Rosaltiora, compagine che dopo un avvio promettente ha trovato qualche difficoltà ed al momento si trova al quartultimo posto. L’obiettivo delle villanovesi può essere solamente quello di conquistare bottino pieno, sia per non perdere contatto dal gruppo di testa di cui fa parte, sia per ritrovare subito ritmo in vista della semifinale di Coppa Piemonte prevista fra due settimane. Sarà un appuntamento importante per Villanova, che senza dubbio vorrà farsi trovare al meglio.

Dopo la ottima chiusura di 2023 con il 3-1 rifilato a Piossasco, resta sul taraflex dell’Ex Media 4 la Labtravel Honda Cuneo, che dovrà però vedersela contro un’avversaria di caratura decisamente diversa. Nel capoluogo cuneese andrà infatti in scena la sfida con la capolista Lilliput Pallavolo, che guida un gruppo di squadre molto vicine fra loro. Non sarà dunque una ripartenza facile per le giovani di coach Giordanetto, chiamate a confermare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione e magari ad alzare l’asticella in una sfida molto probante.

Per quanto riguarda il Girone A, continuano le sfide intriganti per il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, chiamato all’ultimo impegno esterno del girone di andata in casa della Unionvolley Pinerolo. Le due formazioni condividono la posizione di classifica, la sesta, con 18 punti. Si tratta di un duello che può andare in qualsiasi direzione, con le vicesi che hanno la concreta possibilità di chiudere l’andata con una nota alta. Le giovani di coach Pagliuca avevano messo in campo diverse prestazioni positive per chiudere il 2023, aspetto che certamente capitan Sciolla e compagne vorranno confermare anche nell’anno nuovo.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 12 (13/1)

Isil Volley Almese Massi – In Volley San Giorgio Tuacar

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Sammaborgo

Unionvolley Pinerolo – Vicoforte Volley Ceva Editel Bam

Volley Pirates Gavi Novi – Cantine Rasore Ovada

Prochimica Novarese Virtus Biella – Cus Collegno

Club76 Playasti – Erresse Pavic

Volley Fortitudo Chivasso – Mtv Azzurra

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 12 (13/1)

Canavese Volley Ivrea – Volley Cigliano

A.F. Volley – Pallavolo Montalto Dora

Villanova Volley Bam – Mokavit Rosaltiora

M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley – Sara Omegna Pallavolo

Labtravel Honda Cuneo – Lilliput Pallavolo

Finimpianti Gp Rivarolo Volley – Tempocasa Vol-ley Academy

Mollificio R.m.i. Val Chisone – Teamwork To Play

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 32 Isil Volley Almese Massi 26 Prochimica Novarese Virtus Biella 25 Volley Pirates Gavi Novi 24 Sammaborgo 22 Unionvolley Pinerolo 18 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 18 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 16 Cantine Rasore Ovada 13 In Volley San Giorgio Tuacar 12 Erresse Pavic 12 Club76 Playasti 10 Volley Fortitudo Chivasso 3 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA