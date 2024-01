Corsi di formazione CONI per il progetto “Sport & Terzo settore”

Il CONI, sia a livello Nazionale sia a livello Regionale, insieme a Fondazione Terzjus ETS e Compagnia di San Paolo, nell’ambito del Progetto “Sport & Terzo settore”, sta realizzando una serie di iniziative gratuite per supportare le ASD e le SSD nella fase di cambiamento e per facilitare l’applicazione delle norme della nuova Legge di Riforma dello Sport.

Tra queste anche un percorso formativo e di aggiornamento per dirigenti, tecnici e collaboratori di ASD e di SSD del PIEMONTE. Tale iniziativa, gratuita, prende il via proprio nel mese di gennaio 2024 e consta di 5 appuntamenti online in collaborazione con la Scuola Regionale del CONI Comitato Piemonte in cui saranno affrontate tutte le tematiche utili ad affrontare le difficoltà operative delle ASD e dell SSD attraverso lezioni frontali, casi pratici e con la partecipazione di professionisti ed esperti del settore.

Il primo incontro, programmato in data 23 gennaio 2024, è “Guida ai nuovi adempimenti per le Associazioni e società sportive dilettantistiche: novità e aspetti da chiarire”. È possibile partecipare alla formazione previa iscrizione al seguente link: forms.gle/VmcqNFZ9yWhnr92a6

