Calcio a 5: tutte le convocazioni dei prossimi raduni delle Rappresentative Piemonte-VdA

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto da piemontevda.lnd.it

Ecco tutti gli atleti convocati per i raduni delle rappresentative Calcio a cinque Femminile Under 15, Under 17 e Under 19

Under 15 Calcio a 5 – Lunedì 15 Gennaio 2024 – ORE 17.30 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti

COGNOME E NOME SOCIETA’
ACAMPORA DIEGO L84
CHIRA ALESSANDRO AOSTA CALCIO 511
CORTI GUIDO MARIA AOSTA CALCIO 511
CRETELLA MARCO ELLEDI FC
FLOREA ALBERTO MATTIA L84
FULGINITI DAVIDE L84
GIANOLIO FEDERICO ELLEDI FC
GRAMOUTE ADAMO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
LANO CARLO POLISPORTIVA PASTA
LUBERTO SIMONE AOSTA CALCIO 511
MALINICI ALESSIO SOTIR ATLETICO TAURINENSE
MARANGONI GABRIELE CERES CALCIO A 5
MONTE RIZZI RUBEN TOP FIVE
NICOLA ENRICO ELLEDI FC
PIERRO DENNIS L84
SOLERO CRISTIANO CERES CALCIO A 5
VESCIO VINCENZO AOSTA CALCIO 511

 

Under 17 Calcio a 5 – Lunedì 15 Gennaio 2024 – ORE 19.00 – Palazzetto Via San Giovanni Bosco 29 – Villanova d’Asti

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALVES RODRIGUES ENRICO ORANGE FUTSAL ASTI
AMANTE GABRIELE L 84
AMICO GIACOMO ORANGE FUTSAL ASTI
BRIGNOLO ANDREA L 84
BROGLIATTI MATTIA CASTELLAMONTE CALCIO A 5
CESARI MAURIZIO ORANGE FUTSAL ASTI
CIGLIUTI NICOLO ORANGE FUTSAL ASTI
DA SOGHE MATTIA CASTELLAMONTE CALCIO A 5
DE CESARIO LORENZO TOP FIVE
DIAS MATHEUS L 84
FERRARA SIMONE ORANGE FUTSAL ASTI
FERRARIS ALESSANDRO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
GAGLIARDI DANIEL CASTELLAMONTE CALCIO A 5
LONGO FABIO L 84
POMA MARCO CASTELLAMONTE CALCIO A 5
PRINCIPATO LORENZO ELLEDI FC
RUSCIANO GABRIELE FONTA
TANCREDI DANILO ELLEDI FC

 

Under 19 Calcio a 5 – Lunedì 15 Gennaio 2024 – ORE 20.00 –  Via Saracco – Fossano

COGNOME E NOME SOCIETA’
AHMETOVIC BRAJAN FUTSAL SAVIGLIANO
AIGBIDU PRESLEY SERMIG
CARREA GIACOMO ATLETICO TAURINENSE
CHIRONNA JACOPO ORATORIO SANT ANNA – APS
COLOMBINI MASSIMO TOP FIVE
D’ONOFRIO MATTEO TOP FIVE
DA VENDA SANTIAGO BAUTISTA FUTSAL SAVIGLIANO
DEMARIA LORENZO ITAR FUTSAL
DINU LUCA STEFAN SERMIG
EL KOHILI ILYASS SERMIG
FRANZA ALESSANDRO TOP FIVE
GARINO MARCO ATLETICO TAURINENSE
IERINO’ GABRIELE POLISPORTIVA DRUENTO
MAGGIO ANDREA TOP FIVE
MAZZEI ALBERTO POLISPORTIVA PASTA
MILEO NICOLO’ TOP FIVE
PEPE ANDREA ACADEMY TORINO FUTSAL
PIETCHAKI Goncalve PEDRO HENRIQUE ITAR FUTSAL
ROLANDO FABIO TOP FIVE
TERZANO ALESSIO TOP FIVE
TRENTACOSTE MARCO ATLETICO TAURINENSE
VIGNALE MATTEO ATLETICO TAURINENSE

 

Femminile Calcio a 5 – Giovedi’ 18 Gennaio 2024 – ORE 20.30 –  Via Turati – Nichelino

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALTAMURA GIOVANNA TOP FIVE
BIGGI GIULIA ORANGE FUTSAL ASTI
BRUNI ELISA TOP FIVE
BUSETTA GLORIA AURORA NICHELINO
DONNA CRISTINA ORANGE FUTSAL ASTI
GAZA GIULIA TOP FIVE
GORRAZ MARTINA AOSTA CALCIO 511
LAURI LETIZIA U.S. SAINT PIERRE
MACHET ALINE AOSTA CALCIO 511
MAINO BENEDETTA TOP FIVE
MARTINASSO CARLOTTA ATLETICO TAURINENSE
MONTAURO ALESSANDRA ORANGE FUTSAL ASTI
ORFANO ASIA U.S. SAINT PIERRE
RIZZO GIULIA AOSTA CALCIO 511
ROSSETTI ELISA TOP FIVE
SCANO ARIANNA ACADEMY ROSTA CALCIO A 5
SPAGNUOLO ELISA U.S. SAINT PIERRE
VAILATI GIADA TOP FIVE
VUILLERMIN FEDERICA U.S. SAINT PIERRE

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