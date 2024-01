Ultimi biglietti per “Così è (se vi pare)”, in programma sabato 20 gennaio al Teatro Alfieri

Il cortometraggio di AIDO Piemonte “CUORE SEGRETO” tratto dal libro dello scrittore Luca Vargiu e diretto da Alessio Bertoli sarà proiettato lunedì 15 gennaio 2024 nella suggestiva atmosfera del Teatro Toselli di Cuneo.

Il progetto guidato da AIDO Piemonte insieme alle Sezioni Provinciali AIDO di Asti, Cuneo e Torino e finanziato dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese, ha preso il via nel 2021 dopo il successo del libro uscito nel 2019.

Girato al CTO di Torino poi tra Asti, Carrù e la panchina gigante della frazione “Lo Sbaranzo” di Clavesana (CN) il corto, sceneggiato da Loredana Bosio, ha partecipato ad alcuni festival ed è stato presentato a Torino, Carrù e Asti iniziando anche a essere utilizzato nelle scuole per trasmettere ai giovani l’importanza della cultura della donazione.

“Siamo nuovamente in pista per l’organizzazione di un momento informativo sulla donazione organi – dichiara con orgoglio il Presidente del Gruppo Comunale di Cuneo/Borgo San Dalmazzo Filippi Gianfranco – L’anno 2023 si è chiuso con un buon numero di adesioni raccolte sul territorio della Città di Cuneo ed è cosi che grazie alla disponibilità della Sindaca e di tutta la Giunta Comunale, Lunedi 15 Gennaio 2024 presso il Teatro Toselli dopo l’ anteprima di Carru’, Cuore segreto sarà presentato alla popolazione di Cuneo. Con questa nuova opportunità cercheremo di ripartire con un nuovo slancio per la promozione della donazione organi.”

“Raccontare il lungo viaggio di Cuore segreto è sempre bello – così l’autore del libro Luca Vargiu – farlo da un palco così prestigioso lo rende ancora più emozionante e gratificante.”

Il progetto ha il patrocinio della Regione Piemonte, delle Città di Torino, Asti, Bra, Carrù e Clavesana, del CRP, della Fondazione DOT, del CRT e della Città della salute e della scienza di Torino .

Nel cast figurano Federico Gariglio, Carlo Amleto, Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini. Sono stati coinvolti anche alcuni allievi della scuola astigiana Teatralmente (Antonella Cammarota, Giorgio Catalano, Eros Dal Lago, Selene Riccio). Le musiche originali sono di Elena Maro, componente dell’associazione NIG e compositrice astigiana che dal 2016 vive e lavora a Los Angeles.

Importante il ruolo logistico della casa di produzione milanese Alpha Charlie.

La trama

Cuore segreto è la storia di due ragazzi, Artu e Roberto. Le loro vite viaggiano a ritmo differente, una di corsa l’altra a passo ridotto e sarà fondamentale un incontro atteso e inaspettato da uno, non voluto dall’altro, che resterà segreto. Centrali nella narrazione sono la vita e la morte, l’amore e l’amicizia, il dolore e la gioia, le lacrime e i sorrisi, il frastuono e il silenzio.

La serata del 15 gennaio

Prima della proiezione del corto Luca Vargiu con l’amico Nicola Schellino (sindaco di Carrù) racconteranno come è nato e si è sviluppato, prima il libro e poi il film, coinvolgendo i vari protagonisti del progetto tra cui il regista Alessio Bertoli e la sceneggiatrice Loredana Bosio.

Dopo la proiezione con la giornalista Daniela Bianco verrà approfondito il tema del dono con ospiti del mondo della medicina ed esperienze di chi grazie a un nuovo organo ha rimesso in moto la propria vita

L’inizio è previsto alle 20.45 e l’ingresso è libero.