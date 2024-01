In Casa Francotto a Busca al via gli incontri con le Muse sapienti

L’evento espositivo in Casa Francotto “L’altra metà. La donna nell’arte da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic” sta riscuotendo sempre crescenti risultati di pubblico. Sono quattromila i visitatori che già hanno potuto ammirare le 120 opere delle 70 artiste. Nelle prossime settimane saranno organizzati alcuni momenti culturali per riflettere sul tema della donna.

“Proponiamo – invita il sindaco Marco Gallo – alcuni eventi collaterali ad entrata gratuita che hanno come protagonista la donna: nella danza, nella letteratura, nel teatro, nella musica e nell’impresa. La serie di incontri ‘Muse sapienti’ inizia domenica 14 gennaio. Dopo la visita guidata con la curatrice della mostra, Cinzia Tesio, il momento di approfondimento culturale è con la ballerina, coreografa e fondatrice della celebre scuola di danza torinese Susanna Egri, che converserà con la giornalista Vanna Pescatori”.

Per la visita guidata con la curatrice Cinzia Tesio di domenica 14 gennaio a Casa Francotto con inizio alle 15,30 è gradita la prenotazione (telefono 371.5420603 o [email protected]).

Susanna Egri nata Susanna Egri Erbstein a Budapest 18 febbraio 1926 è una ballerina e coreografa ungherese naturalizzata italiana. Nell’ambito della coreografia italiana contemporanea rappresenta una delle forze più vive e originali per il carattere composito dello stile e delle tematiche, che spaziano dal balletto neoclassico all’espressionismo mitteleuropeo e al folklore. Figlia del celebre sportivo Ernst Erbstein, allenatore del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga. Si trasferisce poi a Torino e a novembre 1949 inizia a lavorare per i primi programmi sperimentali della televisione italiana: sarà proprio lei ad esibirsi, il 3 gennaio 1954 nella prima trasmissione ufficiale della Rai, la coreografia da lei stessa creata e interpretata insieme al ballerino statunitense Norman Thompon sulla musica tratta dal film di Charlie Chaplin Luci della ribalta. Nel 1953 fonda a Torino la sua scuola di danza insieme alla compagnia “Il Balletti di Susanna Egri” che inaugura una prolifica stagione artistica sia nei teatri che nella nascente radiotelevisione italiana. Vicepresidente del Conseil International de La Dance (Unesco), nel 1999 crea la Fondazione Egri per la Danza.

Prossimi eventi

Domenica 14 gennaio Susanna Egri racconta ‘’La mia vita con la danza’’

ore 16 visita guidata con la curatrice della mostra Cinzia Tesio

ore 17,30 Conversazione fra Susanna Egri e la giornalista Vanna Pescatori nella sala Incontri Porta Santa Maria

Domenica 4 febbraio Cetta Berardo ‘’Dedicato alle Artemisie: dialogo tra letteratura e arte’’

ore 17,30 Conversazione con la giornalista Vanna Pescatori



Domenica 11 febbraio ‘’Tra palpiti e sospiri. Le eroine della lirica’’

Natascia Chiarlo dirige il Coro Milanollo, al piano Ivan Chiarlo

ore 17,30 recital dell’Istituto musicale Vivaldi di Busca



Domenica 18 febbraio “Storie di donne nel teatro”

Giulia Brenna e Omar Ramero – Associazione Mangiatori di nuvole

ore 17,30 Letture teatrali in Casa Francotto



Domenica 3 marzo ‘’L’impronta di un’imprenditrice nel mondo della cultura. Il nuovo mecenatismo femminile’’

ore 17,30 Conversazione tra la direttrice di Confindustria Giuliana Cirio e la giornalista Vanna Pescatori

In mostra 120 opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

Visite guidate su prenotazione

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate su prenotazione (telefono 371.5420603) per rendere ancora più piacevole ed interessante la visita.

Biglietti

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto, in piazza Regina Margherita.

intero 12 euro

ridotto 8 euro (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16)

gratis inferiori a 14 anni

Casa Francotto

piazza Regina Margherita

Telefono 371.5420603