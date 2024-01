Disabato (M5S): “Università, gravi ritradi nell’erogazione delle borse di studio”

Riceviamo e pubblichiamo

“I ritardi nell’erogazione delle borse di studio da parte di Edisu non solo sono inaccettabili, ma mettono a rischio le carriere universitarie di centinaia di studenti e studentesse, che siano essi fuori sede o residenti in Piemonte. Per questo motivo abbiamo chiesto un’informativa in Consiglio regionale all’Assessore Chiorino per comprendere i motivi di questa grave mancanza.

La Regione Piemonte a fine 2023 ha garantito la copertura delle borse per tutti gli aventi diritto, peccato che i fondi non siano arrivati a molti beneficiari.

Siamo al fianco degli studenti e delle studentesse che questa mattina hanno manifestato sotto Palazzo Lascaris per difendere il proprio diritto allo studio.

Questo tema dovrebbe essere prioritario e invece ci troviamo a dover sollecitare la Giunta Cirio ad intervenire e a garantire tempi certi per la liquidazione delle borse di studio. Non ci interessa il rimpallo di responsabilità, ci interessa che vengano rispettati gli impegni presi nei confronti di chi studia nella nostra Regione”.

Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte