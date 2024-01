Serie B Femminile – La Freedom FC sbanca Tavagnacco! In vetta resta solido il duo Lazio-Ternana

Serviva una risposta importante nella prima uscita di questo 2024 e non è tardata ad arrivare: la Freedom FC sbanca il campo del Tavagnacco e si rilancia nella corsa alla salvezza nel campionato di Serie B Femminile.

Su un terreno di gioco certamente non semplice le ragazze di coach Petruzzelli sfondano nella ripresa grazie alle reti della nuova arrivata Zito, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ed un contropiede perfetto della solita Burbassi. Il gol di Moroni nel finale rende solamente meno amara la sconfitta per le friulane.

Vince una gara importantissima anche la Ternana che espugna per 1-2 il campo del Cesena, distanziandolo in classifica. Di “corto muso” come spesso capita la Lazio che passa sul campo dell’Academy San Marino e resta in vetta con le fere. Terzo posto in solitaria per il Parma che passa sul campo del Genoa per 0-2 e resta in scia del duo di vetta. Pareggio per 1-1 nel derby scaligero tra Chievo ed Hellas Verona mentre il Bologna fa so quello emiliano con un 4-1 perentorio sul Ravenna. In coda vincono e convincono Arezzo e Res Roma che schiantano rispettivamente Pavia Academy e Brescia mettendo in cascina punti fondamentali.