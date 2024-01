Al via la stagione invernale 2024 dell’Atletica Mondovì

Con il primo fine settimana di gennaio è ufficialmente iniziata la stagione invernale dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo con le prime gare di cross e le gare indoor. Da segnalare l’annullamento della gara di Parma dove era iscritto il grosso della squadra.

Si è corso però in Lombardia, a Saronno, dove è scesa in pista sui 60 metri per l’esordio ufficiale con i nuovi coloro biancorossi dell’Atletica Mondovì, l’astigiana Francesca Paolin, specialista delle prove multiple e punta del folto gruppo di atleti del Team di Castell’Alfero, transitati nel monregalese a partire proprio da questa stagione. Ottima la sua prima uscita con una qualificazione centrata in 7”91 e una finale corsa in 7”81, tempo che le permette si salire sul 2° gradino del podio (su oltre 70 partenti), stabilire il suo nuovo personale (precedente 7”87) e centrare il minimo di partecipazione ai campionati italiani Promesse anche sui 60 metri, per la soddisfazione del tecnico Franco Russo.

Buona la prima anche per Francesco Viotti, neo ingresso, che ha rotto il ghiaccio a Bergamo dove ha esordito sulla distanza più breve dei 60 metri. Per il velocista torinese un 7”21 di buon auspicio in vista dei 200 metri, la gara che sta preparando.

Prossimo appuntamento a Padova nel week end del 13 e 14 gennaio.

Il giorno della Befana si è corso su strada con la tradizionale Dronero – Sant’Anna di Roccabruna, una competitiva in salita di circa 9 km e 600 metri di dislivello, organizzata dall’Atletica Dragonero e giunta quest’anno alla sua 24ima edizione.

Sul gradino più alto del podio nella categoria SF60 è salita Graziella Venezia con il tempo di 56’14” mentre Michele Aimo si è tolto la soddisfazione del 3° posto tra le promesse in 43’09”, crono che lo colloca al 12° posto assoluto. In gara anche Simone Papaleo al traguardo in 56’06” e il tecnico Lorenzo Rossi in 1 h00’06”.

A Diano Marina invece si è disputata le “5 Miglia della Befana”, una n.c. di circa 8 km per il centro storico e sul lungomare della cittadina ligure che per Pier Francesco Figone è stato un utile test di “tenuta” dopo il lungo stop che lo ha costretto lontano dalle competizioni per oltre un anno. Buon ritmo gara a 3’33/km e la soddisfazione per un 3° posto assoluto.

Il 7 gennaio è ufficialmente iniziata la stagione 2024 per la TriAtletica Mondovì con la tradizionale “Swim and Run” organizzata dal Triathlon Savona a Spotorno.

Al via 4 atleti bianco rossi monregalesi che hanno sfidato il freddo ed il vento della Liguria. I primi a tagliare il traguardo, con il tempo di 27’09”, è stata la coppia Chiara Grasso (frazione nuoto) e Luca Turchi (frazione corsa) che hanno chiuso al secondo posto tra le staffette miste. Per Luca e Chiara si tratta dell’esordio con i colori della Triatletica Mondovì, dopo numerose stagioni in forza alla trentina Doloteam di Predazzo. A seguire con il tempo di 29’02” è stato Giorgio Ganzinelli, classe 1990, che si è aggiudicato il primo posto di categoria. Ottima prestazione anche per Silvia Dray, seconda di categoria con il tempo di 43’43”

Intanto proseguono gli allenamenti di gruppo per quanto riguarda il nuoto e l’atletica e le uscite domenicali in bici in Liguria con tecnici a disposizione e corsia riservata alla piscina di Mondovì. L’obbiettivo è quello di supportare gli atleti nella preparazione alle gare, ma soprattutto per avvicinare alla pratica del Triathlon nuovi sportivi.

Per informazioni su quote, allenamenti, agevolazioni (come ad esempio la tessera ciclismo, Fidal e Fitri con utilizzo annuale pista di atletica del Beila) è possibile contattare il coordinatore della sezione Maura Messori al numero 335.667.5004 oppure via mail all’indirizzo [email protected].

