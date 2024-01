Primo appuntamento targato Passepartout en hiver con Fabrizio Meni

Domenica 14 gennaio alle 17 primo appuntamento con Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, il ciclo di incontri promosso dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti, che si terrà fino al 3 marzo tutte le domeniche alle 17 in biblioteca. Un programma principalmente dedicato alle figure femminili: nella storia, come Lina Guenna Borgo ed Emilia Cardona e nell’oggi come autrici, relatrici e curatrici di libri, guardando a chi ci accompagnerà in questo percorso. Non mancheranno variazioni sul tema.

Domenica 14 gennaio alle 17 Fabrizio Meni presenterà il libro “Un, due, tre, Stella!” (Mimemis edizioni), in dialogo con Enrico Cico.

Romanzo tra quelli segnalati al XXIV Premio Calvino per la densa e potente saga familiare monferrina che attraversa il Novecento per arrivare al secondo dopoguerra del riscatto, con l’Eternit delle polveri d’amianto sempre all’orizzonte, il libro di Meni è un singolare esempio dell’uso della letteratura di memoria per produrre teoria, critica sociale, riflessione politica, lettura antropologica. Il volume ha vinto il Premio Acqui Storia per la narrativa per avere saputo “intrecciare romanzo familiare, romanzo d’ambiente e romanzo storico in cui la vicenda personale si inquadra e si esprime nella rilettura di una fase dell’epoca contemporanea – gli anni Settanta del Novecento – vista come la vera conclusione del dopoguerra”.

Fabrizio Meni insegna filosofia e Storia al Liceo Classico di Casale Monferrato, occupandosi di progetti teatrali e musicali nell’ambito del laboratorio Colibrì per l’educazione e la sostenibilità ambientale e sociale. Per i “Quaderni di storia contemporanea” di cui è redattore, ha pubblicato numerosi articoli sulla storia del Novecento, oltre il volume Quando i tetti erano bianchi. Casale e il Monferrato dal fascismo alla Resistenza.

Come nelle scorse edizioni, a ogni evento saranno presenti artisti della CNA Artisti, coordinati da Marisa Garramone, che offriranno l’interpretazione grafica del tema proposto prima di ogni incontro

Ospite del primo incontro Piergiorgio Panelli: artista e critico d’arte, realizza le prime opere pittoriche nel 1977 ed espone con personali dal 1981 in Italia ed all’estero. Dal 1986 concretizza la sua ricerca, mettendo in evidenzia il rapporto uomo-natura esasperato, coinvolgendolo in un contesto gestuale, materico, di simbologia naturalistica. Dal 1995 è ideatore e curatore di “Arteinfiera” a Casale Monferrato. Nel 2003 è curatore del museo delle opere del maestro Enrico Colombotto Rosso nel palazzo comunale di Pontestura (AL). Inoltre con Colombotto Rosso collabora ad alcuni eventi visivi e mostre. Dal 2010 al 2016 fa parte del gruppo d’arte internazionale Artmoleto. Dal 2015 al 2019 è presidente della consulta cultura del comune di Casale Monferrato. Nel 2022 cura la prima edizione del portabottiglie d’artista al Castello di Casale Monferrato.

Questi i prossimi eventi in programma:

21 gennaio “Milli, una donna”, Carlo Cerrato in dialogo con Alessia Conti. Artista: Ottavia Boano Baussano;

28 gennaio “Operazione Barbarossa. Una tattica bellica di natura coloniale in Europa”, Pierpaolo Berardi in dialogo con Edoardo Angelino. Artista: Linda Lodigiani;

4 febbraio “Il mare verde. La Riserva naturale della Val Sarmassa”, Beppe Rovera e Francesco Antonio Lepore dialogano con le autrici del volume. Artista: Viviana Gonella;

11 febbraio “L’ufficiale in bicicletta”, Ornella Testori in dialogo con Nicoletta Fasano. Artista: Nicola Collucciello;

18 febbraio “Il racconto dell’opera straniera. Un viaggio nel mondo dell’opera lirica francese, tedesca, russa e di altre nazionalità”, Piergiorgio Bricchi in dialogo con Enzo De Maria. Artista: Giorgio Grosso;

25 febbraio “L’ultima carezza”, Barbara Alessio e Franco Fassola in dialogo con Selma Chiosso. Artista: Paolo Viola;

3 marzo “Eredità educativa di Lina Guenna Borgo”, Associazione Culturale Le donne della Lina in dialogo con Laurana Lajolo. Artisti: Rossana Turri e Marisa Garramone.

Ingresso libero. Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it