Epifania da sold out con i Nomadi al Palazzetto di Cuneo (FOTO)

Un grande successo il primo concerto organizzato da Bellerofonte al palazzetto dello sport di Cuneo con protagonisti I Nomadi, la band che fa cantare generazioni. Sold out i 3.400 posti a disposizione dal parterre al tetto, con una vistosa coda per arrivare al palasport.

La volontà di Gabriele Costamagna nel voler far vivere il Palazzetto tutto l’anno e non solo per le partite di pallavolo, in questo inizio del 2024 è stata sicuramente ripaga: « Sono molto contento di questa prima esperienza, abbiamo fatto sold out, ma soprattutto abbiamo imparato tante cose sull’organizzazione di eventi e concerti. Sicuramente abbiamo constatato che la gente apprezza sempre molto il servizio bar con buoni prodotti mangerecci, soprattutto il pubblico dei Nomadi che per un attimo ha messo sold out anche l’Anduma Cafè, ma che prontamente è stato riassortito. Siamo molto contenti e pronti per il prossimo concerto».

A scaldare il pubblico ci ha pensato Andrea Costamagna, Dj del volley cuneese insieme a Radio Piemonte Sound, radio ufficiale dell’evento, e Mario Piccioni lo speaker del palazzetto. Hanno poi aperto il concerto i “Controvento” band tribute dei Nomadi.

Un concerto di oltre due ore e mezza e ben 2 canzoni a scaletta, iniziato con “ Noi non ci saremo” e concluso con “ Tedeum”.

“Grazie a tutti i fans club accorsi dal Piemonte e dalla Liguria e a tutti i cuneesi che hanno scelto di passare la sera dell’Epifania al palazzetto per questo ritorno della musica nel “Palas” di Cuneo” sottolineano Bellerofonte e Cuneo Volley.