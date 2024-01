Biathlon – Coppa Italia: ben 9 podi per il Piemonte nell’Individuale di Forni Avoltri

Terza tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, andata in scena presso la Carnia Arena di Forni Avoltri, che nonostante il meteo non molto clemente è riuscita ad accogliere gli atleti nel migliore dei modi.

Alle 9:30 in punto al via le prime gare maschili e femminili, che hanno visto gli atleti competere nel format dell’Individuale. Nella categoria Giovani, prima posizione nella prova maschile per il cuneese Michele Carollo (CS Carabinieri), che termina i 12.5 km in 36:45.2, con 3 errori al tiro, precedendo Marco Iorio (ASD Camosci), distanziato di oltre un minuto e 2 errori al poligono, e l’altro piemontese in gara, Nicola Giordano (GS Fiamme Gialle), autore del miglior tempo sugli sci, ma con un totale di 5 errori al tiro.

In top 10, Tommaso Peano (Alpi Marittime) che chiude al 9° posto fermando il crono in 44’12.3 e un errore in ogni sessione di tiro. 11ª posizione per Nicolò Aime (Alpi Marittime) con 2 errori al poligono. Paolo Barale (Fiamme Oro) paga qualche errore di troppo al poligono e chiude la sua prestazione al 15° posto (2+2+1+4).

Tra le donne, successo di Nayoli Mariotti Cavagnet (GS Fiamme Gialle), che percorre i 10 km previsti in 36:59.4 con 2 bersagli mancati, resistendo alla rimonta della piemontese Fabiola Miraglio Mellano (GS Fiamme Gialle), che deve accontentarsi della seconda posizione ad 8.5 secondi di distacco (3 errori al poligono). Terzo posto per Diletta Broll (Gardena). Si ferma ai piedi del podio Carlotta Gautero (Fiamme Oro) che nonostante una problema ad una mano ha gareggiato ugualmente.

Tra le Juniores, prima posizione per la cuneese Francesca Brocchiero (CS Esercito) con due errori a referto al poligono, su Fabiana Carpella (GS Fiamme Oro), autrice del miglior tempo sugli sci ma penalizzata da 5 errori al tiro, e Sophia Zardini (ASD Anterselva); 3 errori per lei.

Al maschile, il cuneese delle Fiamme Oro Thomas Daziano chiude al 4° posto nella gara vinta da Cesare Lozza (Fiamme Oro), seguito da Davide Compagnoni (Fiamme Gialle) con tre errori. Sul terzo gradino del podio sale l’atleta di casa, Pietro Pallober (Monte Coglians). 7° posto per il cuneese Marco Barale (Fiamme Oro).

Tra i Senior, vittoria di Nicola Romanin (CS Esercito), autore di tre errori al poligono, ma allo stesso tempo della migliore prestazione sugli sci. In seconda posizione il cuneese Nicolò Giraudo (CS Esercito), che ha commesso 2 errori al poligono e che riporta un distacco dalla testa di soli 15 secondi. Terzo posto per Michael Durand (CS Esercito) a 27 secondi con 2 errori negli ultimi due poligoni. Tra le donne, si registra l’unica partecipazione della cuneese Gaia Brunetto (Esercito).

Bellissime prestazioni tra le aspiranti con poker piemontese tra le donne. I 7,5Km vengono vinti da Matilde Giordano (GS Fiamme Oro), che è risultata nettamente la migliore sugli sci, prestazione che le ha consentito di ammortizzare ampiamente i due errori commessi nelle ultime due serie di tiro; seconda piazza per Megali’ Miraglio Mellano (Entracque Alpi Marittime), anche lei con 2 bersagli mancati, mentre in terza posizione conclude la prova Cecilia Peano (Entracque Alpi Marittime), anche lei con due errori commessi al poligono. Si ferma ai piedi del poligono Alice Gastaldi (Valle Pesio). In top 10 chiude Iris Cavallera (Alpi Marittime) che chiude al 9° posto, mentre Gaia Gondolo (Alpi Marittime) si ferma al 12° posto. Al 17° e 18° concludono la loro prestazione Lucia Brocchiero e Luna Forneris, entrambe rappresentati dello Sci Club Alpi Marittime. Anna Giraudo (Alpi Marittime) si ferma al 23° posto, mentre Viola Campeeri (Alpi Marittime), Marianna Dho (Valle Ellero) e Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato) chiudono rispettivamente al 33°, 37° e 43° posto.

La prima posizione nella gara maschile (10 km) ad appannaggio di Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime), con un buon 4° tempo nella parte sciata ed il 18/20 al poligono (i due errori giunti entrambi nel primo poligono in piedi); seconda posizione per Julian Huber (ASD Anterselva) ad oltre un minuto dal vincitore e con 3 errori al tiro, mentre terzo posto per Gabriel Haller (ASV Ridanna) con 2 errori al poligono, a quasi 2 minuti dal primo. Stefano Occelli (Valle Stura) chiude in top10 e si ferma all’8° posto; Jacopo Piasco (Alpi Marittime) chiude al 18° posto. Filippo Massimino e Nicola Giordano, entrambi dello Sci Club Alpi Marittime, chiudono rispettivamente al 29° e 30° posto. Leonardo Ranieri (Valle Ellero), Giacomo Barale (Alpi Marittime) e Andrea Occelli (Valle Stura) chiudono rispettivamente in 32ª, 35ª e 38ª piazza.