Stefano De Martino e Massimo Recalcati in Fondazione Mirafiore

Ripartono, dopo la pausa natalizia, gli appuntamenti nel teatro della Fondazione Mirafiore con un incontro fuori programma: mercoledì 10 gennaio, alle ore 19, il noto ballerino e conduttore televisivo, Stefano De Martino, terrà un incontro dal titolo “Elogio della normalità”.

Quello della normalità è un tema al quale De Martino tiene particolarmente. Nonostante la sua condizione di personaggio pubblico e noto, ha sempre cercato di condurre una vita semplice e durante una puntata de “Le Iene” con il suo monologo, tutto incentrato sull’importanza della normalità, ha cercato di spiegare come può essere possibile essere normali al giorno d’oggi. Un’impresa tutt’altro che semplice, a suo dire, dal momento che oggi – per emergere – sembra che sia necessario essere straordinari.

Muove i primi passi nel settore della danza all’età di dieci anni. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea.

nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini.

Dal 2015 De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi a cui sono seguite numerose altre conduzioni di programmi come “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile”, fino al Christmas Show “Da Natale a Santo Stefano” ideato appositamente per il periodo natalizio ricco di intrattenimento, canzoni e balli che il presentatore partenopeo ha cucito a misura su sé stesso.

Sabato 13 gennaio, alle ore 18:30, per il ciclo del Laboratorio di Resistenza la Fondazione ospiterà il noto psicoanalista Massimo Recalcati con una lezione dal titolo “L’estinzione del senso della Legge” che prende spunto dal libro “La Legge della parola” pubblicato nel 2022 con Einaudi.

Il nostro tempo ha perso il senso della Legge, ma una libertà senza Legge è destinata a generare solo distruzione. Perché il senso della Legge coincide con quello della parola? In che cosa consiste la Legge della parola?

Lo scopriremo insieme durante la sua lectio in teatro di sabato 13 gennaio.

L’attività scientifica di Massimo Recalcati si è articolata intorno ad alcune direttrici fondamentali: analisi della psicopatologia contemporanea e dei disturbi alimentari; studio dell’insegnamento di Jacques Lacan; riflessione sulla figura del padre nell’epoca ipermoderna; analisi del rapporto tra politica e disagio della civiltà contemporanea, tra psicoanalisi e creazione artistica.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it

Entrambi gli incontri sono sold out ma si potranno seguire anche in diretta streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.