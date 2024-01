Serie B Femminile: Freedom FC, la prima del 2024 è già decisiva! Scontro salvezza con il Tavagnacco

Panettoni e spumante sono già un lontano ricordo e per la Freedom FC il 2024 inizia con uno scontro diretto per la salvezza. La compagine cuneese di coach Gianluca Petruzzelli, infatti, sarà di scena in Friuli Venezia Giulia contro il Tavagnacco, nobile decaduta dopo un glorioso passato in Serie A. Le biancorosse arrivano all’appuntamento profondamente rinnovate dopo il mercato invernale che, comunque, potrebbe non essere finito.

In provincia “Granda” sono arrivate il portiere Fedele, in prestito dal Milan, oltre al difensore Zito dall’Arezzo. La bomba di mercato, però, riguarda il reparto avanzato che potrà contare sulla spagnola Adriana Martin, ex Barcellona e Lazio.

Successo obbligato per le cuneesi che puntano all’aggancio al San Marino Academy oltre al distanziare, forse in modo definitivo, proprio le friulane ed il Ravenna. Trasferta delicata per la Ternana sul campo del Cesena che sogna l’aggancio mentre la Lazio parte con i netti favori del pronostico contro il San Marino Academy. Promette scintille anche la sfida tra Genoa e Parma mentre spicca al centro della classifica il derby tra Chievo ed Hellas. Il Bologna dell’ex Freedom FC Pinna attende il Ravenna nel derby emiliano-romagnolo. Chiudono il palinsesto gli impegni interni di Pavia Academy e Res Roma che se la vedranno rispettivamente contro Arezzo e Brescia.