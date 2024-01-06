Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte VdA U17 e U19: i convocati

Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Under 17 e Under 19 di Piemonte-VdA. Ecco i convocati.
RADUNO UNDER 17 – MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza:
|COGNOME NONE
|SOCIETA’
|ALCARO ALESSIO
|VANCHIGLIA 1915
|AMBROSINO MANUEL
|CHISOLA CALCIO
|AUDISIO LORENZO
|IVREA CALCIO
|BEGGI VITTORIO
|LASCARIS
|BOTTERO LORENZO
|ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
|BOVE SIMONE
|VOLPIANO PIANESE
|BRANCATO GABRIELE
|ALPIGNANO
|BRUNO LUCA
|CHISOLA CALCIO
|BRUNO RICCARDO
|DERTHONA FBC 1908
|CAPOGNA MATTIA
|PRO EUREKA
|COSTA LORENZO
|ALPIGNANO
|EL ACHKAOUI AYMANE
|BORGOSESIA CALCIO
|FLORIO ENEA ENRICO
|VANCHIGLIA 1915
|LANDI FEDERICO
|VOLPIANO PIANESE
|LAZZARIN CLARICHET JUAN CARLOS
|ALBESE CALCIO
|MANISCALCO CRISTIAN
|LASCARIS
|MASSANO FRANCESCO
|CHIERI
|MORBIN EDOARDO
|BRIGA
|NARANJO DADDY ALEJANDRO
|CHISOLA CALCIO
|PACE LEONARDO
|PRO EUREKA
|PAVIA SIMONE
|ACQUI F.C.
|PITTAVINO MATTIA
|PARADISO COLLEGNO
|ROSANO EMANUELE
|CHIERI
|ROSIN DAVIDE
|CITTA DI COSSATO
|STEFANELLI ANDREA
|VOLPIANO PIANESE
|UBERTINO MANUEL
|IVREA CALCIO
|VALLERIANI ALBERTO
|ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
RADUNO UNDER 19 – GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza:
|COGNOME
|NOME
|SOCIETA’
|BIONDO
|FABIO
|VOLPIANO PIANESE
|BIRTOLO
|KEVIN
|SALUZZO
|BORIN
|TOMMASO
|VOLPIANO PIANESE
|BOTASSO
|PIETRO
|A.C. CUNEO 1905 OLMO
|BOTTONE
|COSTANZO
|BIELLESE 1902
|CHESTA
|LEONARDO
|A.C. CUNEO 1905 OLMO
|CRITELLI
|MATTIA
|ALPIGNANO
|D’AMBROSIO
|LUIGI
|BULE’ BELLINZAGO
|DE SIMONE
|ALBERTO
|VALENZANA MADO
|DELJALLISI
|SAMUEL
|CHERASCHESE 1904
|DEMARIA
|ALESSSANDRO
|PRO NOVARA
|DI CIANCIA
|ALESSANDRO
|SALUZZO
|ELKASSAB
|ILYAS
|CAVOUR
|FERRARI
|ENZO
|VERBANIA CALCIO
|GIOANNINI
|MATTEO DOMENICO
|ALPIGNANO
|GIRAUDO
|ETTORE
|GIOVANILE CENTALLO 2006
|GJERGJI
|ARON
|SALUZZO
|IGBINAKENZUA
|TREVOR
|LUCENTO
|LISCHETTI
|LORENZO
|ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
|MARTINO
|GABRIELE
|ALPIGNANO
|MASSARO
|MATTEO
|CBS SCUOLA CALCIO
|MERSINI
|LUCA
|ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
|MORGANTI
|GUGLIELMO
|ACQUI F.C.
|NEGRO
|RICCARDO
|CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
|PERADOTTO
|STEFANO
|VOLPIANO PIANESE
|ROMANIN
|SAMUELE
|SALUZZO
|SAVVA
|ERIC
|VOLPIANO PIANESE
|VENTRE
|LUCA
|VALENZANA MADO