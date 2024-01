Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte VdA U17 e U19: i convocati

Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Under 17 e Under 19 di Piemonte-VdA. Ecco i convocati.

RADUNO UNDER 17 – MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza:

COGNOME NONE SOCIETA’ ALCARO ALESSIO VANCHIGLIA 1915 AMBROSINO MANUEL CHISOLA CALCIO AUDISIO LORENZO IVREA CALCIO BEGGI VITTORIO LASCARIS BOTTERO LORENZO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA BOVE SIMONE VOLPIANO PIANESE BRANCATO GABRIELE ALPIGNANO BRUNO LUCA CHISOLA CALCIO BRUNO RICCARDO DERTHONA FBC 1908 CAPOGNA MATTIA PRO EUREKA COSTA LORENZO ALPIGNANO EL ACHKAOUI AYMANE BORGOSESIA CALCIO FLORIO ENEA ENRICO VANCHIGLIA 1915 LANDI FEDERICO VOLPIANO PIANESE LAZZARIN CLARICHET JUAN CARLOS ALBESE CALCIO MANISCALCO CRISTIAN LASCARIS MASSANO FRANCESCO CHIERI MORBIN EDOARDO BRIGA NARANJO DADDY ALEJANDRO CHISOLA CALCIO PACE LEONARDO PRO EUREKA PAVIA SIMONE ACQUI F.C. PITTAVINO MATTIA PARADISO COLLEGNO ROSANO EMANUELE CHIERI ROSIN DAVIDE CITTA DI COSSATO STEFANELLI ANDREA VOLPIANO PIANESE UBERTINO MANUEL IVREA CALCIO VALLERIANI ALBERTO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

RADUNO UNDER 19 – GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza: