Nuovi raduni per le Rappresentative Piemonte VdA U17 e U19: i convocati

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Nuovi raduni per le rappresentative Regionali Under 17 e  Under 19 di Piemonte-VdA. Ecco i convocati.

RADUNO UNDER 17 – MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza:

COGNOME NONE SOCIETA’
ALCARO ALESSIO VANCHIGLIA 1915
AMBROSINO MANUEL CHISOLA CALCIO
AUDISIO LORENZO IVREA CALCIO
BEGGI VITTORIO LASCARIS
BOTTERO LORENZO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
BOVE SIMONE VOLPIANO PIANESE
BRANCATO GABRIELE ALPIGNANO
BRUNO LUCA CHISOLA CALCIO
BRUNO RICCARDO DERTHONA FBC 1908
CAPOGNA MATTIA PRO EUREKA
COSTA LORENZO ALPIGNANO
EL ACHKAOUI AYMANE BORGOSESIA CALCIO
FLORIO ENEA ENRICO VANCHIGLIA 1915
LANDI FEDERICO VOLPIANO PIANESE
LAZZARIN CLARICHET JUAN CARLOS ALBESE CALCIO
MANISCALCO CRISTIAN LASCARIS
MASSANO FRANCESCO CHIERI
MORBIN EDOARDO BRIGA
NARANJO DADDY ALEJANDRO CHISOLA CALCIO
PACE LEONARDO PRO EUREKA
PAVIA SIMONE ACQUI F.C.
PITTAVINO MATTIA PARADISO COLLEGNO
ROSANO EMANUELE CHIERI
ROSIN DAVIDE CITTA DI COSSATO
STEFANELLI ANDREA VOLPIANO PIANESE
UBERTINO MANUEL IVREA CALCIO
VALLERIANI ALBERTO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

 

RADUNO UNDER 19 – GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2024 – ORE 14.30 – campo sportivo Via Claviere – Pianezza:

COGNOME NOME SOCIETA’
BIONDO FABIO VOLPIANO PIANESE
BIRTOLO KEVIN SALUZZO
BORIN TOMMASO VOLPIANO PIANESE
BOTASSO PIETRO A.C. CUNEO 1905 OLMO
BOTTONE COSTANZO BIELLESE 1902
CHESTA LEONARDO A.C. CUNEO 1905 OLMO
CRITELLI MATTIA ALPIGNANO
D’AMBROSIO LUIGI BULE’ BELLINZAGO
DE SIMONE ALBERTO VALENZANA MADO
DELJALLISI SAMUEL CHERASCHESE 1904
DEMARIA ALESSSANDRO PRO NOVARA
DI CIANCIA ALESSANDRO SALUZZO
ELKASSAB ILYAS CAVOUR
FERRARI ENZO VERBANIA CALCIO
GIOANNINI MATTEO DOMENICO ALPIGNANO
GIRAUDO ETTORE GIOVANILE CENTALLO 2006
GJERGJI ARON SALUZZO
IGBINAKENZUA TREVOR LUCENTO
LISCHETTI LORENZO ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MARTINO GABRIELE ALPIGNANO
MASSARO MATTEO CBS SCUOLA CALCIO
MERSINI LUCA ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MORGANTI GUGLIELMO ACQUI F.C.
NEGRO RICCARDO CSF  CARMAGNOLA QUEENCAR
PERADOTTO STEFANO VOLPIANO PIANESE
ROMANIN SAMUELE SALUZZO
SAVVA ERIC VOLPIANO PIANESE
VENTRE LUCA VALENZANA MADO

 

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