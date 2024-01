Coppa del Mondo Sci Alpino: Marta Bassino 10ª in Gigante a Kranjska

Il 2024 dello sci azzurro ricomincia sotto il segno di Federica Brignone, terza nel Gigante di Kranjska Gora. La carabiniera valdostana mantiene anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Classifica cortissima alla fine della prima manche di Kranjska Gora, ma nella seconda, disegnata dal suo allenatore, la canadese Valerie Grenier del Club de Ski Mont Tremblant ha fatto la differenza come un anno fa, vincendo con il tempo totale di 1’,50”,51/100 e con distacchi rispettivamente di 37/100 e di 51/100 sulla ticinese Lara Gut Behrami dello Sporting Gottardo e su Federica Brignone.

Con questo terzo posto Federica arriva a 63 podi complessivi in Coppa del Mondo e si avvicina in modo sensibile a Gustav Thoeni che si era fermato a 69. Ma soprattutto, approfittando del nono posto di una prudentissima Mikaela Shiffrin, la carabiniera di La Salle si avvicina alla statunitense nella generale: 929 punti per Shiffrin contro i 697 dell’azzurra.

Discreto decimo posto di Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito), con un ritardo di 1”,90/100 da Valerie Grenier. “Era una manche molto diretta. – ha commentato Marta a fine gara – Bisognava stare attente a non fare troppa curva: lo prendo come un punto di ripartenza e va bene così”. Ancora bene la finanziera e campionessa olimpica Sofia Goggia, risalita sino al dodicesimo posto. Venticinquesima invece la cesanese Lara Colturi, che corre per l’Albania.

Se Shiffrin in Slovenia ha tradito le attese, non così Marco Odermatt davanti alla sua gente. Erano in 40.000 ad Adelboden tutti per lui e l’atleta dello Ski Club Hergiswil li ha ripagati dominando un Gigante accorciato di almeno 20 secondi per ciascuna manche a causa della nebbia. Il campione nidvaldese, la cui notorietà in Svizzera è ormai paragonabile a quella di Alberto Tomba negli anni ‘80 e ‘90 in Italia, ha chiuso la gara nel tempo totale di 1’,54”,06/100, con 1”,26/100 di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde del Lommedalens Idrettslag.

Terzo ad 1”,77/100 il croato Filip Zubcic dello Ski Klub Koncar. Buona reazione di Luca De Aliprandini dopo due mesi di delusioni: ottavo a 2”,12/100 il finanziere trentino, ma era sesto a metà gara. Segnali incoraggianti anche dal finanziere gardenese Alex Vinatzer, undicesimo in rimonta. Il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, dopo essersi qualificato sul filo di lana per la seconda manche, è risalito fino al ventiduesimo posto.

Le classifiche dei Giganti di Coppa del Mondo a Kranjska Gora ed Adelboden

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118461

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118536

