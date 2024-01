Volley A1/F – Con l’Epifania torna il campionato: Cuneo fa visita alla corazzata Conegliano. IL PROGRAMMA

Dopo dieci giorni di stop dovuti alle festività, la Serie A1 Tigotà torna in campo per un weekend dell’Epifania con sei match equamente distribuiti tra sabato 6 e domenica 7 gennaio. Nella prima giornata del 2024, rinviata per la convocazione in Nazionale Under20 di Linda Manfredini (MVP nella prima uscita contro la Francia) la gara tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e l’Igor Gorgonzola Novara.

Tre partite in programma il giorno della Befana. Si comincia alle 17 con l’incontro tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Aeroitalia Roma Volley, entrambe sconfitte nell’ultimo turno del 2023. Mezz’ora più tardi, fischio d’inizio a Palazzo Wanny per il confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e la UYBA Volley Busto Arsizio. Alle 20.30 in diretta Rai Sport, occasione importantissima per la Volley Bergamo 1991 di allungare sulla zona retrocessione, approfittando dello stop di Casalmaggiore: le orobiche sono attese a Pesaro dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, protagonista del bel successo esterno contro Roma nel Boxing Day.

Il 2024 della Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista e ancora imbattuta, comincia domenica 7 gennaio alle 17 al Palaverde contro l’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, mentre l’Allianz Vero Volley Milano, che insegue a -4, ospita in diretta su Sky Sport Arena alle 19.30 la nuova Itas Trentino di coach Davide Mazzanti, chiamato per svoltare la stagione delle trentine, ultime a -8 dalla salvezza. Chiude il weekend la seconda sfida in programma su Rai Sport, fissata alle 20.45: dopo il tie-break dell’andata, aspettative molto alte per lo scontro tra la Wash4Green Pinerolo e Il Bisonte Firenze.