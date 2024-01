Serie D Girone A: si riparte! Programma e arbitri della ventesima giornata

Dopo la sosta per le festività natalizie, la Serie D torna in campo per il primo turno del nuovo anno che coincide con l’inizio del girone di ritorno.

Ad aprire la diciottesima giornata di campionato (ventesima nei Gironi A, B e I) saranno i due anticipi dell’Epifania United Riccione-Tivoli (F, ore 14.30 presso Campo Calbi di Cattolica) e Latte Dolce-Budoni (G, ore 15).

Tutte le altre partite si giocheranno domenica 7 gennaio. Ai match in programma all’orario ufficiale delle 14.30 seguiranno alle ore 15 Sanremese-Chisola (A), Barletta-Paganese (H) e S.Agata-Castrovillari (I), chiuderà alle ore 16 Acireale-Nuova Igea Virtus (I). Nel Girone I riposeranno La Fenice Amaranto e Sancataldese. Tre le gare a porte chiuse: Romana-Cavese (G), Anzio-San Marzano (G, presso campo Anco Marzio di Ostia Lido) e Manfredonia-Martina (H). Alle variazioni di campo si aggiungono inoltre Gelbison-Team Altamura (H, campo Carrano di Castellabate) e Gioiese-Vibonese (I, campo Renza di Lamezia Terme), mentre l’incontro con la Fidelis Andria segna il ritorno del Nardò (H) al Comunale dopo la fine dei lavori di ammodernamento.

Designazioni arbitrali

Girone A: Alba-Gozzano (Traini di San Benedetto del Tronto), Albenga-Borgosesia (Franzò di Siracusa), Asti-Vado (Scarano di Seregno), Chieri-Pinerolo (Palmieri di Avellino), Varese-Bra (Menicucci di Lanciano), Fezzanese-Lavagnese (D’Ambrosio Giordano di Collegno), Ligorna-Vogherese (Aratri di Bari), Pontdonnaz-Derthona (Rago di Moliterno), RG Ticino-Alcione Milano (Maccorin di Pordenone), Sanremese-Chisola (Leorsini di Terni)

Girone B: Brusaporto-Villa Valle (Tedesco di Battipaglia), Caldiero Terme-Folgore Caratese (Ciaravolo di Torre del Greco), Club Milano-Arconatese (Teghille di Collegno), Castellanzese-Real Calepina (Giallorenzo di Sulmona), Crema-Caravaggio (Gargano di Bologna), Clivense-Varesina (Ravara di Valdarno), Legnano-Tritium (Ferrara di Roma 2), Palazzolo-Desenzano (Selva di Alghero), Piacenza-Virtus Ciseranobergamo (Tagliente di Brindisi), Ponte San Pietro-Casatese (Barbetti di Arezzo)

Girone C: Atletico Castegnato-Breno (Albano di Vicenza), Bassano Virtus-Virtus Bolzano (Esposito di Napoli), Chions-Este (Schifone di Taranto), Dolomiti Bellunesi-Adriese (Aureliano di Rossano), Luparense-Portogruaro (Toro di Catania), Monte Prodeco-Mestre (Oristanio di Perugia), Montecchio Maggiore-Cjarlins Muzane (Boccuzzo di Reggio Calabria), Mori S. Stefano-Campodarsego (Fresu di Sassari), Treviso-Union Clodiense (Bianchi di Treviso)

Girone D: Borgo San Donnino-Aglianese (Romeo di Genova), Certaldo-Sammaurese (Palma di Napoli), Fanfulla-Victor San Marino (Selvatici di Rovigo), Forlì-Progresso (Laraspata di Bari), Imolese-Mezzolara (Santinelli di Bergamo), Prato-Carpi (Molinaro di Lamezia Terme), San Giuliano City-Lentigione (Virgilio di Agrigento), Sant’Angelo-Corticella (Lepera di Rossano), Pistoiese-Ravenna (Di Mario di Ciampino)

Girone E: Cenaia-Pianese (Gai di Carbonia), Figline-Real Forte Querceta (Zantedeschi di Verona), Follonica Gavorrano-San Donato Tavarnelle (Giannì di Reggio Emilia), Livorno-Poggibonsi (Rossini di Torino), Sangiovannese-Ghiviborgo (Matteo di Sala Consilina), Seravezza-Aquila Montevarchi (Kovacevic di Arco Riva), Sporting Trestina-Ponsacco (Brozzoni di Bergamo), Tau Altopascio-Orvietana (Tierno di Sala Consilina), Vivi Altotevere Sansepolcro-Grosseto (Sciolti di Lecce)

Girone F: Termoli-Vigor Senigallia (Cavacini di Lanciano), Chieti-Atletico Ascoli (Marangone di Udine), Matese-L’Aquila (Vincenzi di Bologna), Forsempronese-Avezzano (Riahi di Lovere), Real Monterotondo-Campobasso (Sassano di Padova), Notaresco-Roma City (Tuderti di Reggio Emilia), Sambenedettese-Sora (Picardi di Viareggio), United Riccione-Tivoli (Falleni di Livorno), Vastogirardi-Alma Juventus Fano (Nuckchedy di Caltanissetta)

Girone G: Anzio-San Marzano (Gambacurta di Enna), Atletico Uri-Sarrabus Ogliastra (Costa di Busto Arsizio), Cassino-Boreale (Bruschi di Ferrara), Cynthialbalonga-Nocerina (Dasso di Genova), Gladiator-Ostiamare (Castellano di Nichelino), Ischia-Ardea (Spinelli di Cuneo), Romana-Cavese (Matina di Palermo), Sassari Latte Dolce-Budoni (Benevelli di Modena), Trastevere-Flaminia (Maresca di Napoli)

Girone H: Barletta-Paganese (Saccà di Messina), Bitonto-Angri (Lotito di Cremona), Gallipoli-Santa Maria Cilento (Nencioli di Prato), Gelbison-Team Altamura (Martini di Valdarno), Manfredonia-Martina (Pelaia di Pavia), Matera-Fasano (Velocci di Frosinone), Nardò-Fidelis Andria (Striamo di Salerno), Palmese-Gravina (Waldmann di Frosinone), Rotonda-Casarano (Buzzone di Enna)

Girone I: Acireale-Nuova Igea Virtus (Spina di Barletta), S.Agata-Castrovillari (Schmid di Rovereto), Gioiese-Vibonese (Giordano di Grosseto), Licata-Akragas (Pasquetto di Crema), Portici-Afragolese (Bissolo di Legnago), Ragusa-Trapani (Pizzi di Bergamo), San Luca-Locri (Mirri di Savona), Siracusa-Canicatti (Scarpati di Formia) *riposano La Fenice Amaranto e Sancataldese