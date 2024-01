Volley A1/F – Le sfide per il vertice in televisione: la programmazione fino all’11 febbraio

Dopo aver ufficializzato la programmazione delle gare fino al 21 gennaio, mancavano tre turni della Serie A1 Tigotà all’appello prima della pausa dovuta al weekend di Coppa Italia Frecciarossa, in programma a Trieste tra il 17 e il 18 febbraio 2024 (leggi qui la news). Tre fine settimana che, tra gli altri incontri, offriranno tre big match fondamentali per la vetta della classifica e che impegneranno le quattro squadre davanti in graduatoria: Conegliano sfiderà al Palaverde prima Scandicci il 27 gennaio (in diretta Rai Sport) e poi Milano il 4 febbraio (su Sky Sport), mentre le ragazze di coach Gaspari affronteranno Novara il 10 febbraio.

Questo il programma completo:

5^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 27 gennaio ore 21.00 diretta Rai Sport

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 28 gennaio ore 17.00* diretta Sky Sport

Itas Trentino – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 28 gennaio ore 19.00 diretta Rai Sport

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – TrasportiPesanti Casalmaggiore

6^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 3 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – UYBA Volley Busto Arsizio

Domenica 4 febbraio ore 17.30 diretta Sky Sport

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Allianz Vero Volley Milano

7^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 10 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport

Allianz Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 11 febbraio ore 17.30* diretta Sky Sport

Il Bisonte Firenze – Prosecco Doc Imoco Conegliano

*orari soggetti a possibili variazioni per esigenze televisive