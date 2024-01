Croce bianca Ceva presenta il corso gratuito per volontari soccorritori

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Ceva, invita il 24 gennaio alle ore 20.30, alla presentazione del nuovo corso per diventare volontari soccorritori. L’incontro si terrà presso la sede della Croce Bianca in via della Repubblica 11 a Ceva.

Il corso, che inizierà con un minimo di 15 iscritti, è gratuito ed è aperto ai cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche del primo soccorso e a svolgere volontariato in Pubblica Assistenza. La formazione, riconosciuta e certificata dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale, consente di ottenere la qualifica di volontario soccorritore e quindi di operare sulle ambulanze e sugli automezzi della Croce Bianca di Ceva, sia per i trasporti di tipo ordinario sia in emergenza sanitaria.

Le lezioni, della durata di 54 ore complessive, riguarderanno diversi temi tra cui il Sistema di emergenza-urgenza, i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Il corso darà inoltre l’opportunità di conseguire l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Al termine delle lezioni teoriche e pratiche è previsto un tirocinio pratico protetto di altre 100 ore.

Per informazioni e adesioni contattare la Croce Bianca Ceva ai numeri 340 5934677; 331 4678169;www.crocebiancaceva.it, email: [email protected].

La Croce Bianca di Ceva, associata Anpas, nell’ultimo anno ha svolto oltre 6.200 servizi fra soccorso in emergenza a mezzo ambulanza e trasporti socio sanitari programmati con una percorrenza di oltre 260mila chilometri.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.