Un cartellone ricco di eventi a Limone Piemonte

Venerdì 5 gennaio Piazza Giovanni Boccaccio ospiterà la tappa invernale del Mercatino di Forte deiMarmi: dalle 8 alle 19 si potrà passeggiare tra le bancarelle degli artigiani e acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori prodotti dell’eccellenza toscana.

Nella serata di venerdì 5 gennaio al Teatro Alla Confraternita si terrà il Concerto dell’Epifania “Nessun dorma”. Appuntamento alle 21 per ascoltare celebri melodie liriche alternarsi ai tradizionali canti di Natale, con la direzione artistica di Mirella Caponetti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel giorno dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2024, è in programma una ciaspolata al Monte Vecchio. Un percorso panoramico lungo il versante più soleggiato dell’altura che domina l’abitato di Limone, con 400 metri di dislivello e circa due ore e mezza di risalita. Ritrovo alle 9.30 in frazione Sant’Anna, rientro previsto intorno alle 15.30. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – [email protected].

Sempre sabato 6 gennaio, al pomeriggio, animazione per famiglie nel centro storico con le “Befane in musica”. A partire dalle 16.30 intrattenimento musicale con gli artisti della street band Prismabanda e ilMagic Bus e distribuzione di dolcetti e gadget a tutti i bambini.

Si ricorda che la pista di pattinaggio al Piazzale Nord, abitualmente attiva dal venerdì alla domenica, a partire dal 26 dicembre e fino al 7 gennaio resterà aperta tutti i pomeriggi, dalle 14.30 alle 19.00. Previste anche aperture serali, dalle 21 alle 23, dal 28 al 30 dicembre e l’1 e 2 gennaio. Info: 338 2398249.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie in due turni, alle 18.30 e alle 21.