Le opportunità della mobilità elettrica spiegate a “Scienza al NUoVO”

Il 2024 del format «Scienza al NUoVO» si apre domani mercoledì 3 gennaio alle 19 con un

appuntamento dal titolo «La mobilità elettrica, un’opportunità da sviluppare».

A condurlo il cuneese Gianluca Serale, 35 anni, un dottorato in Ingegneria energetica e da novembre 2022 Head of Open Innovation del gruppo Iren. Serale fornirà al pubblico gli strumenti necessari per comprendere i risvolti tecnologici legati all’elettrificazione del parco

circolante e la sua relazione con il sistema elettrico nazionale. Dalla tecnologia dei veicoli

all’infrastruttura di ricarica, passando per la gestione delle risorse energetiche e l’impatto

ambientale, saranno numerosi gli aspetti della transizione verso una mobilità elettrica su

gomma al centro dell’incontro. L’ingresso agli incontri di «Scienza al NUoVO», che sul

modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del

tema e un confronto costante col pubblico in senso orizzontale durante il quale ci sarà

anche la possibilità di bere e mangiare, è libero.

Informazioni sul sito www.nuovocuneo.it.