Il punto sulle giovanili Mon.Vi: Under 14 sul podio a “Le incredibili”, exploit della Under 16 alla Moma Winter Cup

Vacanze? Certo, ma non per le atlete dei gruppi Mon.Vi., che hanno chiuso il loro 2023 con tornei, allenamenti congiunti e ritiri, ma anche con qualche ultima partita ufficiale di recupero o di Coppa. Per tutti i gruppi qualche giorno di riposo prima di tuffarsi a capofitto in un 2024 che si preannuncia pieno di avventure, partite e divertimento!

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Blu – New Volley Asti 2-3

Appendice ufficiale per la Prima Divisione blu, che il 22 dicembre ha giocato il quarto di finale della Coppa Comitato – Trofeo Ermete Segantin contro New Volley Asti, uscendone sconfitta al termine di cinque set tiratissimi. Coach Marco Dagna commenta:

“È stata una partita vinta e persa nello stesso momento: nel quarto set, avanti 2-1, non siamo riusciti a concretizzare sul 23-20 e sul 24-22, con le avversarie che hanno rimontato e poi vinto il tiebreak. Abbiamo comunque giocato bene, nonostante abbiamo peccato nelle piccolezze: l’altra squadra era un po’ più esperta e questo ha fatto la differenza. Stiamo migliorando tanto e ci stiamo conoscendo sempre più, è un peccato la sconfitta perché un risultato positivo avrebbe potuto essere di grande stimolo.”

JUNIORES CSI

Niente tornei per la Juniores CSI, che però dal 28 al 30 è stata impegnata in tre giorni di ritiro a Roccaforte Mondovì. Ospiti del sempre amico Hotel Commercio, le giovani di coach Cornaglia hanno terminato il loro anno sportivo alternando lavoro tecnico in palestra e sessioni di lavoro in piscina, chiudendo con quattro set di allenamento congiunto con la Prima Divisione blu. Tanti i momenti di socialità, tra cui l’apericena finale con genitori, parenti e avversarie per chiudere tre giorni certamente utili per preparare le sfide di gennaio.

UNDER 16 REGIONALE

Torneo fuori porta per la Under 16 regionale, impegnata a Modena e dintorni nella “Moma Winter Cup”. Le monregalesi, pur non a pieno organico a causa di malattie e infortuni, sanno farsi valere conquistando un ottimo sesto posto su 49 partecipanti. Ma al di là del risultato sono stati tanti i momenti di confronto nelle sfide contro avversarie di Emilia Romagna, Toscana, Campania e Veneto, che rimarranno per tanto tempo nei cuori delle ragazze. Coach Pechenino racconta e commenta positivamente l’avventura:

“Purtroppo tra infortuni e influenze siamo arrivati al torneo molto contati: si è unita a noi Francesca Papalia per risolvere una situazione molto complessa al centro (Albesano e Voena ferme causa distorsioni). Un ringraziamento a lei per la disponibilità e soprattutto i mei personali complimenti per quanto è riuscita a fare con noi senza mai essersi allenata.

Fatte queste premesse, le presenti hanno giocato un torneo di altissimo livello. Il bilancio è sicuramente positivo perché ci portiamo a casa un ottimo sesto posto ma soprattutto tanti set giocati (vinti e persi) ai vantaggi e di conseguenza tanta esperienza nel bagaglio. Il primo giorno abbiamo chiuso il gironcino al secondo posto frutto di una vittoria per 2-0 e una sconfitta 2-1 contro una squadra di Arezzo.

Secondo giorno che parte con una vittoria 2-0 ai sedicesimi e poi una bellissima gara vinta 2-1 contro la Volley Art Nord di Firenze che ci consente di entrare negli 8. Chiudiamo il secondo giorno di gare con una sconfitta 2-0 contro un Moma Modena di livello superiore ma giocando una gara di spessore. Terzo giorno dove vinciamo 2-1 contro Venezia e perdiamo per 2-0 la finale per il quinto posto (due set chiusi purtroppo per noi 27-25) contro Livorno.

Il torneo Moma di Modena è un’esperienza unica nel suo genere (188 squadre partecipanti di cui 49 nella nostra categoria u16). Credo che le ragazze si porteranno questa esperienza in memoria per molto tempo. Ora qualche giorno di riposo e poi ripartiamo per preparare la seconda parte della stagione.”

UNDER 16 TERRITORIALE

Tempo di confronti anche per la Under 16 bianca, che il 27 dicembre ha partecipato al torneo di Busca con le padrone di casa, Saluzzo e Dronero. Secondo posto finale ma tante possibilità di crescita e di incontro per il gruppo, che ha potuto sperimentare qualche novità in vista della seconda parte di stagione.

UNDER 14 REGIONALE

Il gruppo di Under 14 regionale ha preso parte al torneo “Le Incredibili” di Asti, confrontandosi con alcune delle migliori realtà nazionali della categoria. Le “Monvine” hanno ottenuto un fantastico terzo posto che testimonia la grande tre giorni disputata. Anche qui è coach Viola a raccontare l’avventura:

“Prima giornata facile contro San Michele Firenze e Wonder Volley Genova, nonostante qualche errore di troppo due vittorie abbastanza nette. Nella seconda giornata, il team recupera il libero Patetta, a fine torneo votato miglior difesa della manifestazione, e regola nettamente sia il Cus Torino che il Certosa Pavia approdando così ai quarti di finale contro Libellula. Primo set ad appannaggio delle braidesi ma veemente la reazione nel secondo e terzo set delle monregalesi che consente l’accesso alla semifinale.

Avversario mattutino nientemeno che il Volleyrò Casal de Pazzi, squadra che poi vincerà la manifestazione, partita completamente sbagliata dalle rossoblù contro una squadra sicuramente ad oggi più forte ma affrontata senza porre mai la minima resistenza. Per fortuna il gruppo archivia la sconfitta in fretta e nella finale per il bronzo offre una bella prestazione che consente di superare 2-0 In Volley e di issarsi così sul gradino più basso del podio.

Un terzo posto in un torneo decisamente così competitivo arrivando sopra alcune tra le maggiori realtà del panorama giovanile nazionale non può che essere motivo di orgoglio. Ma dovrà essere il punto di partenza da cui iniziare con il massimo impegno un 2024 che si presenta ricco di opportunità.”

UNDER 13

Lab Travel Honda Cuneo – Mon.Vi. Bam Lpm Blu 3-0

Recupero di campionato per la formazione blu, che ha chiuso il suo 2023 ufficiale con una sconfitta in quel di Cuneo. Prestazione in crescendo per le giovanissime di coach Rainero, che si sono poi ritrovate per due giorni di ritiro il 29 e 30 dicembre a Roccaforte Mondovì. L’esperienza si è conclusa con un utile allenamento congiunto con la formazione Under 13 verde ed il Dogliani, ultimo appuntamento prima del nuovo anno.